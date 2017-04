Plusieurs prix pour Club Bâton Atlantik

par

Club Bâton Atlantik a récemment participé à la compétition de bâton sportif Spring Fling 2017, qui avait lieu à Néguac. Le club avait 31 athlètes qui ont remporté plusieurs prix dans les catégories précompétitive et compétitive alors qu’elles participaient à des épreuves individuelles et en équipe. Les athlètes se préparent pour la Compétition ouverte provinciale de la Nouvelle-Écosse qui aura lieu à Halifax, ce mois-ci, suivie de la Compétition ouverte et le Championnat provincial du Nouveau-Brunswick 2017, qui se tiendra au CEPS de l’Université de Moncton, du 12 au 14 mai. Nous reconnaissons les membres du Club Bâton Atlantik et plusieurs athlètes étaient absentes au moment de la photo. (Photo : Gracieuseté)