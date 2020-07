Plusieurs entreprises de Dieppe se démarquent lors du banquet virtuel d’Expansion Dieppe

Expansion Dieppe a innové en présentant son 18e banquet d’Expansion Dieppe virtuellement, jeudi dernier. Cet événement hors de l’ordinaire mettant en valeur la remise des Prix d’Expansion Dieppe; l’animation de Luc LeBlanc en collaboration avec Solange LeBlanc; une prestation musicale d’Émilie Landry, ainsi qu’une prestation humoristique (S.I.M) animé par André Roy incluant la participation de Luc LeBlanc, Christian Essiambre, Samuel Chiasson et Jean-Sébastien «Bass» Levesque.

EXIT REALTY – Prix de l’Entreprise de service par excellence – Parise Cormier, propriétaire.



Plus de 130 personnes se sont inscrites, mais bien plus ont participé dans le confort de leur foyer ou à leur entreprise. Afin de se mettre dans l’ambiance festive du banquet, les participants ont été invités à commander un repas de leur restaurant favori de Dieppe et leur boisson préférée produite à Dieppe. Lors de la diffusion en temps réel, l’émotion, des finalistes entourés de leur famille et amis, était palpable.

CAVOK – Entreprise émergente – Serge Nadeau et Serge Basque, propriétaires.





Expansion Dieppe a remis quatre prix soient le Prix de l’Entreprise par excellence, le Prix de l’Entreprise de services par excellence et le prix de l’Entreprise en émergence, tous à des entreprises dont le succès est remarquable. Expansion Dieppe a également profité de l’occasion pour remettre le Prix Mon Choix qui est le choix du public et qui suscite de plus en plus d’engouement. Le vote a d’ailleurs été extrêmement serré, et ce jusqu’à la dernière minute.

Malley Industries s’est mérité le Prix de l’Entreprise par excellence. L’entreprise familiale Malley Industries a célébré son 40e anniversaire en 2019. Pouvoir offrir de l’emploi à une population croissante de Néo-Brunswickois et de nouveaux arrivants dans la région est une source de satisfaction pour la famille Malley, qui croit fermement en la valeur ajoutée des entreprises locales à l’économie. Produire des ambulances de classe mondiale, des véhicules accessibles aux fauteuils roulants et des produits thermoformés composites distribués partout en Amérique du Nord et à l’étranger leur soutire énormément de fierté.

Le Prix de l’Entreprise de services par excellence a été décerné à EXIT Realty Associates. EXIT Realty Associates est une franchise de courtage immobilier ré- sidentielle qui est vite devenue synonyme de fiabilité et de réputation non seulement à Dieppe, mais dans toute la région du Sud-Est du N.B. EXIT Realty comprend et reconnait qu’ils sont non seulement impliqués dans la vente de biens immobiliers, mais qu’ils sont devenus des consultants fiables et convoités par leurs clients. EXIT Realty est vite devenue un leader dans leur industrie avec 25% de part du marché. Stratégiquement localisé à Dieppe, ils offrent, à leurs consultants membres, un lieu de travail moderne et à la fine pointe de la technologie.

L’entreprise CAVOK Brewing Co., qui avait remporté le Prix Mon Choix l’année dernière, a remporté le Prix de l’Entreprise en émergence. CAVOK Brewing co. est une microbrasserie arti- sanale innovatrice. Elle offre différentes bières d’une qua-lité exquise et présente une image de marque soignée. L’expérience offerte à leur «Taproom» permet aux clients de déguster des produits locaux dans une atmosphère divertissante à aire ouverte avec une vue exceptionnelle sur la salle de brassage. Le design industriel, moderne et chaleureux de la brasserie en fait un endroit unique au Nouveau-Brunswick.

Choisi par le public, le gagnant du Prix Mon Choix, est Bennic. Alors que ce n’était que la poursuite d’un rêve, Bennic ouvrit ses portes en 2011 dans un modeste bâtiment pour déménager à son emplacement actuel en 2013. Encore aujourd’hui, Bennic est fier de servir des milliers de glaces aux enfants et aux adultes de tous âges en échange d’un sourire. En tant qu’entreprise familiale, Bennic se donne comme mission d’offrir une gamme diverse de produits de haute qualité et un service à la clientèle hors pair et bien sûr, d’être le choix préféré des familles et amis lorsqu’il s’agit d’apaiser des envies sucrées.

Plus de 1300 votes ont été exprimés en ligne pendant la période du vote qui s’est terminée le 24 juin à minuit.

«Nous sommes heureux d’offrir ces quatre prix à chacune des entreprises qui excellent dans leur domaine d’activité. Nos plus sincères félicitations à toutes et à tous!», a souligné Louis Godbout, directeur général à Expansion Dieppe. «Plus que jamais les entreprises doivent se serrer les coudes afin de passer à travers ce temps sans précédent. La soirée a permis d’oublier pour un instant tout ce qui se passe et permis de célébrer le succès et la résilience des entreprises d’ici. Nous tenions à renforcir l’importance de l’achat local et le soutien mutuel de la communauté d’affaires, ce que nous avons réussi avec brio, car plus de 2000$ ont été reçus en dons», a-t-il ajouté.