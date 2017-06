Plusieurs centaines de participants à la course commémorative

par

La 4e Course commémorative pour trois pères de 3 km, pour faire honneur aux membres de la GRC tués le 4 juin 2014, les constables Doug Larche, Dave Ross et Fabrice Gevaudan, a attiré plusieurs centaines de personnes, dimanche matin au bord de la rivière Petitcodiac, à Moncton. Les gens de tous les âges ont pu courir ou marcher, à partir du parc du Mascaret sur le sentier riverain, rue Main et le boulevarde Assomption afin de se rendre au monument du parc Jardin d’honneur. Nadine Larche, l’épouse du gendarme Doug Larche et présidente du comité d’organisation, était présente. Les élèves de six écoles secondaires, dont ceux de Mathieu-Martin et de L’Odyssée, ont été présentés comme les récipiendaires des bourses de cette saison. Un total de 18 000$ a été accordé à 18 diplômés du secondaire. Elles sont attribuées pour le leadership et l’engagement communautaire et créées à partir des fonds recueillis lors de la course de l’an dernier. L’argent recueilli lors de l’événement de cette année continuera cet héritage à la communauté. Patrick Lacelle, Grant Finlayson et Edward Dostaler ont gagné la course à relais. Nadine Larche a indiqué qu’il y aura également une course de 10 km l’an prochain afin d’élargir les possibilités des coureurs. La chorale de l’école Le Sommet a entonné l’O Canada et deux avions militaires, dont un chasseur de la base de Bagotville, sont venus émerveiller la foule avec un passage au-dessus de celle-ci réunie au parc du Mascaret. Le bruit du chasseur n’a laissé personne indécis. Notre photo montre la famille de Peter Jacob avec le chien et la petite lors de l’activité. (Photo : Normand A. Léger)