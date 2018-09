Plus de 30 000$ recueillis lors du Relais pour le Carrefour pour femmes – Des centaines de coureurs et de marcheurs enfilent leurs espadrilles pour une bonne cause

par

Adultes et enfants de tous âges et de tous niveaux de conditionnement physique se sont rassemblés le 9 septembre dernier au Parc Rotary de Dieppe afin de s’exercer pour une cause importante : recueillir des fonds et faire de la sensibilisation pour le Carrefour pour femmes, un organisme local qui vient en aide aux femmes et aux enfants vivant de la violence familiale. En tout, plus de 30 000$ ont été amassés, permettant ainsi de dépasser l’objectif de financement de 25 000$.

«L’équipe organisatrice à travailler très fort pour préparer cette 7e édition. Nous sommes incroyablement reconnaissants du soutien continuel de notre communauté. Le Relais sert non seulement à recueillir des fonds pour le Carrefour pour femmes, mais permet également de communiquer un message d’espoir aux femmes et aux enfants vivant de la violence familiale, de leur montrer que leur communauté est là pour les appuyer», a affirmé Marc Landry, président du Relais.

Les enfants qui ont participé à la course de 750 mètres ont chacun reçu une médaille, en plus de courir la chance de gagner des prix. Des prix ont également été remis aux participants pour l’esprit d’équipe (Ladey Bugs), l’équipe la plus rapide (ASEA Fast Kids) et l’équipe ayant recueilli le plus de fonds (Assomption Vie).

La septième édition de ce relais annuel n’aurait pu avoir lieu sans l’appui de nos généreux commanditaires, dont le commanditaire principal, Deloitte. «Le Carrefour pour femmes aide les femmes et les enfants à transitionner de la crise en leur fournissant un logement sécuritaire, de l’éducation, du soutien et des conseils. Deloitte est très fier d’appuyer cette cause importante qui est essentielle à la communauté du Grand Moncton», a déclaré Steve Lund, partenaire chez Deloitte.

Enfin, n’oublions pas que plus de 30 bénévoles ont généreusement donné de leur temps afin d’assurer le succès de l’événement. Tous les fonds amassés sont remis à Carrefour pour femmes, qui vient en aide aux femmes et aux enfants vivant de la violence familiale en leur offrant un logement sécuritaire.