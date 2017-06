Plus de 20 000$ à la course de nuit électrisante

par

Plus de 500 personnes ont pris part à la course la plus électrisante de l’été, le vendredi 16 juin à Moncton, permettant ainsi d’amasser 20 000$ pour appuyer le Centre de santé du sein du Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard. Ces fonds serviront à faire l’achat de prothèses et soutiens-gorge pour les patientes atteintes du cancer du sein.

«Nous venons de vivre un moment incroyable, souligne avec enthousiasme la Dre Jocelyne Hébert, chirurgienne au Centre de santé du sein et présidente du comité organisateur de l’événement. Le soutien que nous avons reçu de la population, encore une fois cette année, nous fait chaud au cœur, et nous confirme que le public est derrière nous. Les fonds amassés vont faire une différence considérable dans la vie des patientes, ici même au Nouveau-Brunswick, et nous en sommes très reconnaissants.»

Encore une fois cette année, marcheurs et coureurs étaient invités à parcourir une distance de 5 kilomètres. Le départ de la Course de nuit électrisante a été donné à 21h, devant le Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard de Moncton. L’arrivée s’est déroulée dans une ambiance festive, avec une réception et des rafraichissements pour les participants.

«Ce qui est clair dans mon esprit, c’est que la population a encore une fois répondu à l’appel cette année, en venant démontrer son appui au Centre de santé du sein, aux professionnels qui y travaillent, et aux patientes qui y reçoivent des soins de grande qualité, explique Jacques B. LeBlanc, président-directeur général de la Fondation CHU Dumont. La Course de nuit électrisante est l’exemple parfait d’un événement qui est à la fois rassembleur, amusant, et familial. Au nom de la Fondation, je dis merci à tous ceux qui y ont pris part!»

Tink Swetnam est patiente du Centre de santé du sein. Pour elle, l’événement avait une signification particulière. «En tant que patiente, je dois dire que c’était très touchant de voir toutes ces personnes se réunir pour appuyer la cause. J’ai senti une solida- rité dans mon propre combat contre la maladie. Nous avons eu beaucoup de plaisir, et les participants sont repartis en sachant qu’ils ont fait une différence positive dans la vie des patientes atteintes du cancer du sein.»