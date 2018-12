Plus de 1,8 millions $ ramassés au Radiothon de l’Arbre de l’espoir

par

(N.A.L.) –La 30e édition du Radiothon de l’Arbre de l’espoir a connu un succès électrisant en récoltant plus de 1 801 936$ vendredi, lors de l’activité tenue au Collège communautaire de Dieppe.

Groupes, individus, compagnies, écoles et organismes, les gens du Nouveau-Brunswick et d’ailleurs ont été généreux pour une autre année dans l’esprit des fêtes pour aider à combattre le cancer à travers ce radiothon, qui couvre la province. La somme totale dépasse de 200 000$ celle de l’an dernier et le chèque du Tour de l’espoir est le double de l’an dernier.

Pour une deuxième année, les coprésidents de la campagne étaient Denis Larocque et Joannie Benoit. La journée de vendredi s’est terminée avec la présentation d’un chèque de 300 000$ de la part des participants du Tour de l’espoir, tenu en juillet avec 140 cyclistes qui ont parcouru la province à scelle.

Plusieurs personnes se sont présentées au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Campus de Dieppe tout au long de la journée pour présenter leur chèque. Certains travaillent à l’année longue pour recueillir ces fonds.

La journée a été haute en émotion avec les témoignages de plusieurs survivants, dont le ministre Dominic LeBlanc, le directeur scientifique de l’Institut de recherche sur le cancer, Rodney Ouellette et Diana Dupuis, de Grande-Digue, entre autres. Les centaines de gens présents ont souvent applaudi les efforts des gens pour recueillir les sommes présentées ou les témoignages émouvants des survivant.e.s. Le 30e anniversaire de l’événement a été souligné avec Gilles Beaulieu, un organisateur de la première heure, la docteure Nicole LeBlanc, ancienne présidente du comité organisateur et le coprésident actuel Denis Larocque.

Les élèves de plusieurs écoles participent à cette collecte de fonds en organisant des journées thématiques, des ventes de toute sorte et autres. Les fonds recueillis permettront la réalisation de différents projets dans cinq grands secteurs : le Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard, l’Auberge Mgr-Henri-Cormier, les unités satellites du nord du Nouveau-Brunswick, la recherche contre le cancer et la promotion de saines habitudes de vie.

La radiothon était coanimé par Martine Blanchard et Janic Godin, des animateurs de Radio-Canada-Acadie.