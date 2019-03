par

Jeannette Gallant a consacré plus de 1000 heures de bénévolat au Vestiaire Saint-Joseph, consacrant son temps à la collecte annuelle de jouets, aidant à la banque alimentaire et, plus récemment, en organisant des fournitures scolaires pour les enfants dans le besoin. Marc LeBlanc, directeur général du Vestiaire, lui présente un certificat de reconnaissance pour souligner son bénévolat. Le Vestiaire Saint-Joseph ne pourrait réussir sans des bénévoles. Si vous souhaitez faire du bénévolat, veuillez téléphoner au 532-1147 ou visiter leur site Internet : vestiairestjoseph.com. (Photo : Gracieuseté)