Plantation d’arbres à Dieppe

La Ville de Dieppe a planté 25 arbres, vendredi dernier, au parc Dover, dans le cadre du programme Canada 150 d’Arbres Canada. Cette célébration soulignait les Premières nations et symbolisera la croissance, la force, la durabilité, l’espoir et la paix. La ville a reçu une subvention de 5 000$ du programme visant à célébrer le 150e anniversaire de la Confédération. Nous reconnaissons, au centre, le maire Yvon Lapierre et le député Roger Melanson qui ont participé à la plantation des arbres. (Photo : Gracieuseté)