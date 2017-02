Plaisirs d’hiver au parc Pascal-Poirier

par

Hélène Le Pennec

Cette fin de semaine avait lieu le Carnaval d’hiver à Shédiac. De multiples activités étaient proposées tout au long de ces journées dont notamment une soirée plein air samedi de 17h à 21h et un après-midi plein air dimanche de 13h à 16h, de quoi bien profiter des plaisirs de l’hiver.

Il faisait frais (pour ne pas dire très froid) ce samedi en fin de journée au parc Pascal Poirier, dans le centre ville de Shédiac. Mais, les plus enthousiastes et courageux s’y étaient donné rendez vous pour un beau moment de patinage, de glissade et surtout de dégustation de tire d’érable pour les plus gourmands! «La tire ça coule partout mais c’est bon», me dit Noë, 6 ans. À 1$ la palette de tire, elles partaient pas mal vite pour le bonheur des papilles, impossible de se priver!

Avec une température ressentie autour des moins 20 degrés il fallait bien se couvrir pour rester à l’extérieur, mais entre grand feu et cha-leur humaine voilà de quoi se réunir en nombre autour d’un bel événement!

De nombreuses familles étaient présente pour profiter de la belle glace de la patinoire ainsi que de la glissade installée dans le parc, de quoi réjouir les plus petits comme les plus grands, et tout cela en musique et éclairé par les belles décorations du parc!

Dimanche après-midi, météo différente et température plus clémente, enfants et adultes s’étaient de nouveau donné rendez-vous pour profiter des activités hivernales et surtout attendre avec impatience l’arrivée de Bonhomme Couèche! Quel bonheur de voir ces yeux d’enfants s’ouvrir bien grand à son arrivée! Certains s’avancent vers lui sans peur pour lui donner un beau câlin et prendre une photo avec lui comme Samuel et sa maman! D’autres en revanche préfèrent jouer la distance sécuritaire comme Mia qui, «trop gênée» ne souhaite pas s’approcher de trop près!

La neige a commencé à tomber doucement mais pas de quoi décourager les grands patineurs et glisseurs du jour, dont certains s’équipent de pelles pour nettoyer progressivement la glace!

Il faut profiter des plaisirs de l’hiver tant que cela est possible, et ça n’est pas Bonhomme Couèche qui nous dira le contraire! La patinoire et la glissade restent accessibles tout au long de l’hiver, il serait dommage de ne pas aller s’y amuser!