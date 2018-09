Plage Aboiteau offre un nouveau service aux personnes à mobilité réduite

par

Grâce à une subvention reçue du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Direction Sport et Loisir, le Village de Cap-Pelé a pu faire l’achat d’un tapis d’accès à la plage et d’un fauteuil («waterwheelchair») qui sera dorénavant disponible pour les personnes à mobilité réduite qui visitent Plage de l’Aboiteau.

Au printemps dernier, la municipalité a fait construire une belle rampe d’accès pour la plage, ce qui a été très appréciée des personnes qui avaient autrement du mal à se rendre sur la plage ou qui ne pouvaient simplement pas y accéder du tout. On peut maintenant dire que plage de l’Aboiteau est maintenant accessible à tous, de dire fièrement les employés de la plage.