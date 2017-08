Piquer des couvertures Un passe-temps même en vacances pour Rita et Antoinette

par

Claire Lanteigne

Ce n’est pas souvent qu’on voit des femmes occupées à piquer des couvertures en été et encore moins en camping. Mais Rita Babineau et Antoinette Girouard ne prennent pas de vacances de leur passe-temps préféré et la machine à coudre a une place de choix sur la table extérieure de Rita.

Originaires de Saint-Antoine, c’est Julia qui a commencé à piquer la première en 1979. «Ma mère en faisait, dit-elle, et une journée elle m’a dit que je pouvais faire ça aussi. Elle m’a montré avec sa machine à coudre Singer à pédales et j’ai attrapé la piqûre. Je me suis acheté une petite machine à coudre mais ce n’était pas assez solide. Il y en a une qui a seulement duré 19 jours.

«Alors je me suis acheté une première machine commerciale en 1981, à 1200$ et là j’en suis à ma troisième qui, elle, m’a coûté 2000$. Il y a beaucoup de choses sur ces machines-là, mais un grand nombre de ses options ne me servent à rien», dit-elle en riant.

Bien entendu, c’est Rita qui a donné la piqûre à Antoinette en 1988 et leurs deux autres sœurs piquent aussi.

Au camping L’Étoile filante de Shédiac, les deux sœurs sont voisines et elles n’hésitent pas à aider d’autres campeuses intéressées à apprendre à piquer. «Elles sont tellement gentilles», de dire Jeanne d’Arc Lapierre, une voisine, qui bénéficie de leur expertise. «Je surveille bien tout ce qu’elles font afin d’apprendre.»

«C’est un beau passe-temps, de dire les deux femmes, et pendant l’été on fait seulement des couvertes avec des patrons imprimés. On en a déjà fait en faisant tous les carreaux qu’on assemblait, mais plus maintenant. Quand on pique des couvertes, ajoutent-elles avec humour, on ne pense pas à manger.» Et une autre activité qu’elles aiment bien, c’est le bingo.

Rita a deux fils et trois petits-enfants tandis qu’Antoinette a trois enfants et six petits-fils. Elles ont fait plusieurs couvertures pour les enfants et les petits-enfants, qu’elles leur donnent au temps des Fêtes et à leur anniversaire. «Et maintenant ce sont des lits King qu’ils achètent, alors il faut en faire des plus grandes. Les grandeurs Queen ne font plus», de poursuivre Rita.

Pendant l’année scolaire, Rita qui demeure à Grand-Barachois, s’occupe de ses petits-enfants, mais depuis cinq ans, à la mi-juin elle déménage au camping où sa sœur Antoinette, de Saint-Antoine, y est depuis huit ans. Et les époux ne semblent pas avoir de problèmes avec le passe-temps de leurs épouses.

«Avant on voyageait ou on faisait d’autres activités pendant l’été, mais maintenant nous passons nos étés ici et nous aimons bien ça», de conclure les deux sœurs.