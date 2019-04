Pierre Robichaud inaugure la série de soupers-spectacles du Moque-Tortue

par

Nicolas Blouin

C’est jeudi soir der- nier qu’avait lieu «La Mi- Carême», un souper-spectacle intime mettant en vedette Pierre Robichaud, au Moque-Tortue à Shédiac. Le membre du groupe 1755 a offert un spectacle en solo d’une durée de plus de deux heures et demi.

Le musicien a raconté ses 45 ans de carrière à l’aide d’anecdotes et de chansons qui ont marqué son parcours avant, pendant et après son temps avec 1755. Des chansons d’artistes tels que The Beatles, Beau Dommage et Crosby, Stills, Nash & Young, mais bien entendu, des chansons de 1755 aussi!

Déguisée, la famille propriétaire du Moque-Tortue a elle aussi diverti les spectateurs avec un petit défilé à l’occasion de la Mi-Carême vers la fin du spectacle.

«J’ai beaucoup aimé ma soirée. J’aime la proximité avec les gens, de pouvoir jaser et les faire rire dans un contexte plus intime», a dit Robichaud, à la suite de sa performance.

Pour sa part, le copropriétaire du bistro ludique, Sébastien Després a également apprécié la soirée : «C’est vraiment spécial de voir Pierre en spectacle ‘up close and personal’. Pas seulement parce qu’on connaît tous les mots de toutes ses chansons. C’est aussi parce qu’on est enchanté par son énergie, son vécu et son talent de raconteur.»

«J’ai vécu en exil pendant longtemps et j’ai souvent joué le rôle d’ambassadeur de l’Acadie. Il y a maintenant du monde qui savent comment faire un bon fricot pi qui connaissent la musique de Pierre Robichaud à Terre-Neuve, au Danemark, en Angleterre et en Bosnie-Herzégovine. Pierre est un symbole culturel d’une Acadie en essor. Quand nous avons entendu la rumeur que Pierre pensait offrir des mini-concerts, nous l’avons tout de suite contacté pour une rencontre», a-t-il ajouté.

Le Moque-Tortue prépare deux autres soupers-spectacles les 11 avril et 23 mai prochains qui mettront en vedette Mario LeBreton et Delphine Porcherot, ainsi que Michel Thériault, respectivement. On peut se procurer des billets pour les deux événements, qui comprennent le souper et le spectacle, au Moque-Tortue. Le jeudi 4 avril, Joël Duplessis offrira un spectacle sans frais.

Després a expliqué : «Comme musicienne professionnelle, Heather (sa partenaire et la copropriétaire) a eu l’occasion de jouer à d’innombrables soupers-spectacles, notamment, avec Spirit of Newfoundland et comme membre de la Newfoundland Symphony et du Forgotten Bouzouki. Le souper-spectacle est donc une formule que nous connaissons très bien. Maintenant que le bistro est bien lancé et que nous avons construit un espace pour les interprètes, nous sommes finalement en mesure d’offrir cette formule au Moque-Tortue.»

Robichaud offrira prochainement deux autres spectacles solo, soit ce vendredi 5 avril à la salle multifonctionnelle Denis-Richard de Petit-Rocher pour une collecte de fonds consacrée à la lutte contre le cancer et le samedi 13 avril au P’tit Pub du Tchè de Bouctouche. Il précise qu’il est disponible pour d’autres spectacles d’ici la saison estivale.

Il se présentera ensuite avec 1755 à plusieurs reprises cet été durant le Congrès mondial acadien, notamment au spectacle du 15 août de Dieppe, le 16 août à Moncton et le 23 août à Cap-Pelé.