Pierre LeBlanc, récipiendaire 2018 de la Médaille d’excellence Louis-J.-Robichaud

par

La Fondation Louis-J.-Robichaud est heureuse d’annoncer que Pierre LeBlanc sera le récipiendaire 2018 de la Médaille d’excellence Louis-J.-Robichaud. L’honneur lui sera décerné le 20 octobre prochain, lors du 15e banquet annuel de la Fondation qui se dérou- lera à la Polyvalente Louis-J.-Robichaud.

Diplômé de la classe 1974, Pierre LeBlanc est bien connu pour son implication dans sa communauté. Propriétaire des pharmacies Jean Coutu de Shediac et Cap-Pelé, M. LeBlanc a été président de Centre-Ville Shediac Downtown Inc. et du Club Rotary de Shediac où il s’est vu mériter la reconnaissance Paul Harris Fellow.

«Pierre LeBlanc est un bel exemple pour les jeunes d’aujourd’hui», affirme Louis Babineau, président de la Fondation Louis-J.-Robichaud. «En 1974, ce diplômé de Haute-Aboujagane avait une vision de ce qu’il voulait accomplir et devenir. Avec passion, il réalise ses rêves et est maintenant un grand homme d’affaires».

Le banquet annuel de remise de la Médaille d’excellence Louis.-J.-Robichaud est une des activités principales de la Fondation. Cet honneur est remis annuellement à un ancien de l’année depuis 2004. La Fondation Louis-J.-Robichaud a remis des bourses d’études à 201 diplômé.e.s de la polyvalente pour un total de 156 500$ afin d’aider les jeunes de la région.

Les billets pour le banquet de la Fondation Louis-J.-Robichaud sont en vente auprès de la Polyvalente Louis-J.-Robichaud au 506- 533-3314 et aux pharmacies Jean Coutu de Shediac et Cap-Pelé.

Surveillez le journal du 10 octobre pour le cahier spécial sur le Banquet 2018.