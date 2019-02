PETL présente son expo-sciences et projets patrimoine

par

Diane Richard

L’école Père-Edgar-T.-Le-Blanc a procédé à la présentation des projets de sciences et de patrimoine des élèves, le vendredi 1er février. Plus de 40 projets de sciences et plus de 20 projets patrimoine ont été présentés aux élèves et au public réunis dans le gymnase.

La tâche n’a, encore une fois, pas été facile pour les juges qui ont dû déterminer quels projets se démarquaient et nommer des gagnant.e.s dans les trois catégories, soit maternelle à 2e année, 3e à 5e année et 6e à 8e année.

Le projet patrimoine était obligatoire pour les élèves de la 6e année, seuls les élèves des classes de M. Charles et de Mme Kelly ont présenté. Toutefois, notre grand gagnant de l’an dernier, Rémi Ouellette de la 8e année, a aussi présenté un projet. Ce dernier a d’ailleurs remporté la 3e place pour son projet portant sur le Congrès Mondial Acadien. En 2e place, le projet de LGBTQ+ de Myriam Poirier et Lee Ann Boisvert a été celui qui a été retenu. Enfin, en première place, Damien Robichaud s’est démarqué auprès des juges grâce à son projet portant sur l’histoire de l’aéroport de Moncton. Les gagnants de la première et deuxième place se rendront à Fredericton en mai pour présenter leur projet au niveau du district.

En ce qui concerne les projets de sciences, chez les maternelles à 2e années, la 3e place est allée à Isabelle Vautour et Lexie Lagacé, la 2e place à Lucien Olivier et Caleb R. Landry et la première place à Cédric Audoux. Pour les 3e à 5e années, Bruno LeBlanc et Ka-rine LeBlanc ont remporté la 3e place, la 2e place est allée à Maïka LeBlanc et Shanelle Gallant et enfin, la première place à Coralie Gallant. Enfin, chez les 6e à 8e années, Martin Duguay (8e année) a remporté la 3e place, Alexis Lamberton et Cynthia Le-Blanc (7e année) la 2e place et Alexandre Boutot (8e année) la 1ere place. Toutefois, puisque deux projets par niveaux sont en mesure de se rendre au régional, le projet de Mylène Arsenault et de Audrée Hébert (7e année) a aussi été retenu. Le projet expo-sciences est obligatoire pour les élèves de la 7e et la 8e année à l’école.

Les projets expo-sciences au niveau du district seront présentés le 16 février prochain au Pavillon Rémi-Rossignol de l’Université de Moncton. Les gens seront en mesure de voir les projets à compter de 11h jusqu’à la remise des prix à midi.

Cette année a encore une fois été marquée par des projets tout à fait incroyables de la part des élèves. Bravo à tous les participants! Merci aussi aux juges qui ont offert bénévolement de leur temps afin de déterminer les gagnant.e.s, au personnel de l’école pour leur appui et aux gens de la communauté venus appuyer.