Petite soirée italienne réussie à Grande-Digue

Le Club d’âge d’or de Grande-Digue tenait sa «Petite soirée Italienne», pour une 10e année consécutive, samedi dernier à Notre Centre.

Dans une atmosphère joviale et détendue, nos fidèles bénévoles ont servi plus de cent soixante-dix (170) invité.e.s qui ont dégusté une salade, un spaghetti avec pain à l’ail et un très bon dessert. La salle décorée dans les couleurs du drapeau italien ainsi que de la musique de fond, ont fait de cette soirée, un véritable succès. Réginald Savoie fut l’heureux gagnant du tirage 50/50. Félicitations!!!

Les profits de cette activité seront versés à l’Arbre de l’espoir et aux besoins communautaires.

Le comité organisateur désire remercier du fond du cœur, tous les bénévoles qui ont travaillé très fort. Aussi un Merci sincère au Fonds John Lyons et à la Caisse Populaire de Grande-Digue pour leurs généreux dons.