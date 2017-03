Période d’inscription ouverte pour les compétitions Cœur d’artiste de Shédiac

par

La période d’inscription est maintenant ouverte aux artistes amateurs de 50 ans et plus qui désirent prendre part à l’une ou l’autre des compétitions Cœur d’artiste qui auront lieu le 8 avril prochain au Club Boishébert de Shédiac.

Les quatre premières compétitions du concours, tenues à l’automne 2016 à Petit-Rocher, Caraquet, Grand-Sault et St-Quentin, ont permis de présenter sur scène près de 120 artistes amateurs de 50 ans et plus dans une cinquantaine de performances, faisant la conquête des centaines de spectateurs ayant assisté aux événements. «Nous savions que les 50 ans et plus étaient bourrés de talent, mais nous avons réellement été impressionnés et enchantés par l’intérêt que ce nouveau concours d’artistes amateurs a suscité», a indiqué Solange Haché, présidente de l’Association francophone des aînés du N.-B. «Nous espérons que ces deux dernières compétitions avant la grande finale provinciale qui aura lieu cet été seront également couronnées de succès.»

Le formulaire d’inscription est disponible dès maintenant sur le site de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick – www.afanb.org – auprès des responsables des clubs et comités membres de l’AFANB des régions de Tracadie, Néguac, Miramichi et Shédiac, ou en contactant Anne Godin, coordonnatrice du projet, au (506) 727-7102 / ainesengages@afanb.org. Les inscriptions seront acceptées du 1er au 31 mars inclusivement, et les’inscriptions de performances intergénérationnelles sont les bienvenues dans les catégories Duo et Groupe, à la seule condition que le duo ou le groupe compte au moins un artiste amateur de 50 ans et plus.

Comme ce fut le cas dans les compétitions précédentes, les activités seront animées par Art Richard, qui est également directeur artistique des compétitions, et accueilleront l’artiste Rhéal LeBlanc, bien connu des amateurs de musique country, qui présentera quelques-unes de ses chansons suite aux performances des artistes amateurs.

Les billets pour assister à la compétition de Shédiac, au coût de 10$, sont en vente aux endroits suivants : Club Boishébert de Shédiac, à la Pharmacie Jean Coutu de Shédiac et à la Pharmacie Jean Coutu, rue Champlain à Dieppe.

À noter que les 18 ans et moins sont admis gratuitement aux compétitions.

Pour toute information supplémentaire sur le concours, communiquez avec Anne Godin, coordonnatrice du projet, au (506) 727-7102 / ainesengages@afanb.org.