Pendant la réunion ordinaire du 18 mars Beaubassin-est lancera sa programmation du CMA 2019

Le conseil et les organismes communautaires de Beaubassin-est vont faire le lancement de la programmation de la journée du Congrès mondial acadien 2019 à Beaubassin-est pendant la réunion ordinaire du lundi 18 mars à 19h, dans la salle du conseil. La journée du CMA 2019 à Beaubassin-est sera le dimanche 18 août 2019. Le lancement du 18 mars sera diffusé en direct sur la page Facebook de Beaubassin-est.

«Grâce au dévouement de nos incomparables bénévoles, nous allons offrir une programmation intéressante des plus variées avec des activités pour plaire à tout le monde», indique le maire Ronnie Duguay, qui est très fier de ce qu’ont accompli les représentants des organismes impliqués, dirigés par le conseiller Michel E. Gaudet et le directeur général / greffier, Yves M. Leger.

«Vu que nous avons déjà de nombreux organisateurs d’événements dans la communauté, nous avons opté sur une collaboration pour présenter des activités adaptés aux goûts de la population dans la grande région de Beaubassin-est et vous serez surpris par la variété des activités prévues pour la journée du CMA 2019 à Beaubassin-est, le dimanche 18 août 2019», ajoute le conseiller Gaudet. «De nombreuses personnes travaillent à l’organisation de cette journée depuis plus d’un an, en étroite collaboration avec les organisateurs du CMA 2019. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur des bénévoles aussi dévoués et créatifs dans notre belle communauté.»

L’ordre du jour de la réunion ordinaire du lundi 18 mars à 19h sera affiché sur le site Internet de la municipalité, au www.beaubassinest.ca, le vendredi précédant la réunion. Tout le monde est bienvenu d’assister aux délibérations des membres du conseil, ainsi qu’au lancement de la programmation du CMA 2019 à Beaubassin-est. Pour plus de renseignements, veuillez composer le 532-0730.