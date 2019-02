Patrick LeBlanc et Cole Cormier mènent les Flyers

par

Normand A. Léger

Une explosion de cinq buts en deuxième période et de sept en troisième ont permis aux Flyers Rallye Motors Nissan de Moncton de remporter une victoire de 12 à 2, dimanche, et de couronner une semaine de trois victoires dans la Ligue de hockey midget majeur AAA du Nouveau-Brunswick-Île-du-Prince-Édouard.

Dimanche contre le Moose du Nord, il a fallu attendre la deuxième période pour inscrire les premiers buts. Patrick LeBlanc avec le tour du chapeau et Cole Cormier, deux, ont mené l’offensive. Les autres sont venus des bâtons de Yannic Bastarache, Tristan Sanchez, Jonathan Desrosiers, Alexis Dubé, Nicolas Bourque, Owen Cole et Dominic LeBlanc. Cole Cormier a ajouté quatre passes et Patrick LeBlanc, deux. Jacob LeBlanc a vu 22 rondelles dans la victoire et Christian Gaudet, 46 dans la défaite, dont 18 tirs en troisième.

Samedi soir à Moncton, le but de Yannic Bastarache en tirs de barrage a été déterminant pour offrir aux Flyers un gain de 4 à 3, sur les Vito’s de Saint-Jean. Il avait marqué le troisième filet des siens en temps réglementaire, en deuxième période et en avantage numérique. Alexis Dubé et Brock Forsythe ont réussi les autres. Mathias Savoie a été le gardien gagnant avec 29 lancers contre 35 pour son opposant, Nicholas Sheehan.

Les Flyers, menés par les quatre filets de Cole Cormier, ont défait les Caps de Fredericton, 10 à 4, jeudi soir, dans la ville capitale. Alexis Dubé a ajouté deux buts et Dominic LeBlanc, Yannic Bastarache, Yanic Duplessis et Tristan Sanchez, un chacun. Bas- tarache a ajouté quatre passes tout comme le défenseur Alex Gallant. Jacob LeBlanc et Mathias Savoie se sont partagé la tâche devant le filet, LeBlanc ayant eu 16 lancers et donnant les quatre buts de l’opposition en 30 minutes de jeu. Moncton a marqué quatre buts en période médiane et lors de la troisième et a lancé 52 fois contre le filet opposé de Frédéric Plourde.

Les Flyers vont tenir pour la deuxième année leurs sessions d’entrainements d’été pour les jeunes nés entre 2002 et 2005. Il y aura deux sessions par semaine, du 7 juillet au 13 août, au Centre Superior Propane. Voir le www.monctonflyers.ca pour des renseignements.

Saint-Jean va visiter Moncton, samedi soir à 19h30 et Fredericton sera au Centre Superior Propane, dimanche à 13h30, pour les deux dernières parties de la saison régulière.