Passionnées de ringuette   Quatre joueuses de l’équipe NB S19 aident au développement de jeunes joueuses

Claire Lanteigne

Quatre passionnées de ringuette, membres de l’équipe Nouveau-Brunswick S19, entraînent l’équipe de ringuette U12D2 de Dieppe. L’entraîneure-cheffe Jésika Savoie est assistée de Monica Collette, Megan Williston et Amélie Duguay. Elles peuvent également compter sur deux assistants Stéphane Thériault et Chris Daigle.

«En soumettant notre nom pour être entraîneures cette année, de dire Jésika, nous voulions transmettre nos connaissances, notre passion de ce sport et aider chacune des jeunes joueuses à se développer à son plein potentiel. Nous voulons avoir beaucoup de plaisir avec plein d’activités.»

«Lorsque j’ai vu les petites filles sourire lors de notre première rencontre, c’était comme mes petites filles, d’ajouter Jésika. C’est bien que des filles entraînent des jeunes filles, alors le groupe de parents n’a pas à le faire. Et il n’y a pas de stress, ça fonctionne bien. C’est notre façon de redonner ce que nous avons reçu dans cet engagement auprès des jeunes.»

Jésika est certifiée entraîneure depuis longtemps et avait déjà de l’expérience tout comme Amélie qui a aussi entraîné des gardiennes, mais c’est la première fois qu’elles se retrouvent avec la même équipe pour une saison. La première pratique a eu lieu le 14 octobre.

Ça fait 12 ans que Jésika et Megan jouent à la ringuette tandis que Monica et Amélie s’y adonnent depuis 11 ans. Jésika, Monica et Amélie ont déjà joué dans une même équipe contre l’équipe de Megan. Ça fait sept ans qu’elles font partie de l’équipe compétitive du Nouveau-Brunswick et sont actuellement dans l’équipe S19.

Débordantes d’énergie et d’enthousiasme, ce n’est pas exagéré de dire qu’elles vivent et rêvent de ringuette. Après un Jamboree de ringuette à l’Île-du-Prince-Édouard en fin de semaine, elles sont arrivées à la pratique de leur équipe à Dieppe, dimanche, à 17h42, trois minutes avant le début. «Nous avons préparé leur pratique dans l’auto en revenant et comme ça fait longtemps qu’on joue, c’est plus facile», de dire Monica. Elles ont gagné leurs quatre parties en fin de semaine avec des pointages 10-2, 8-2, 3-0 et 16-1.

Les quatre jeunes filles sont sur la glace six ou sept jours par semaine, parfois plus qu’une fois par jour et à différents endroits. «On aime la glace, de dire Jésika en riant. Nous jouons contre l’équipe de ringuette l’Attack de l’Atlantique de la LNR, la plupart des mercredis et on pratique le samedi matin.» Et en plus elles font du CrossFit et du Dryland hors glace.

Avec leur équipe S19, elles vont participer à des tournois à Mississauga et Gloucester, en Ontario, ainsi qu’à un tournoi national à Winnipeg du 8 au 13 avril. En décembre l’équipe va faire les essais pour les Jeux du Canada. Leur entraîneur est Mark Beal.

Il va sans dire que ces quatre demoiselles n’ont pas le temps de chômer. Jésika et Monica sont toutes deux en 12e année à Mathieu-Martin, tandis qu’Amélie est en 11e année à la même école. Megan est en 12e année à L’Odyssée. Et sauf Amélie, les trois autres ont aussi un emploi et deux ont un ami de cœur.

Dans cette vie active et trépidante, on retrouve quatre jeunes engagées à partager leurs connaissances d’un sport dont elles raffolent. Leur enthousiasme, leur dynamisme et leur joie de vivre sont certainement contagieux et elles méritent toute notre admiration.

Appréciées des jeunes

À savoir si les quatre entraîneures étaient appréciées des membres de l’équipe, la réponse a été rapide et unanime. «Ce sont les quatre meilleures filles du monde et on n’a jamais eu de meilleures entraîneures. Elles nous font travailler bien et fort et nous aimons ça d’avoir des filles qui nous entraînent. Elles sont des modèles pour nous», de dire les jeunes joueuses enthousiastes, après leur pratique.