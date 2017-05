Participez en grand nombre à la  Journée de nettoyage communautaire à Beaubassin-est

par

Beaubassin-est organise sa 5e Journée de nettoyage communautaire le samedi 27 mai en avant-midi. Certains organismes et groupes ont déjà accepté de prendre cette activité en main et de l’organiser dans leur région, mais on cherche toujours des bénévoles pour faire un grand nettoyage dans toute la communauté.

À Haute-Aboujagane, le personnel de Vision H2O va former un groupe afin de nettoyer la rivière et les sentiers autour du Club Chasse et Pêche de Haute-Aboujagane. Ils vont toutefois faire ce nettoyage le vendredi 26 mai car ils participeront à une autre activité le samedi.

À Cormier-Village, les membres du comité conjoint du Centre culturel et du Club d’âge d’or de Cormier-Village vont encore une fois organiser le nettoyage dans toute la communauté. Les personnes intéressées à joindre ce groupe peuvent rejoindre Emery Léger au 532-2041.

À Grand-Barachois, des résidents ont déjà nettoyé dans le chemin Bois-Joli, alors que d’autres résidents s’occupent de faire le nettoyage de la route 933 de l’école au chemin Job, ainsi que le chemin Job. D’autres groupes pourraient se former dans d’autres sections de Grand-Barachois.

Et à Boudreau-Ouest, l’ancien conseiller Richard Ratelle a encore une fois réuni un groupe de citoyens qui vont faire le nettoyage du chemin Cap-Brûlé incluant les allées et la plage.

La municipalité fournira tout le matériel pour faire le nettoyage (sacs, gants, vestes de sécurité, eau) et organisera le ramassage des ordures. Beaubassin-est fournira également un repas à la pizza le midi, donc tous les bénévoles pourront se réunir pour un dîner à la pizza dans leurs communautés respectives.

Si la température ne permettait pas la tenue de cette activité le samedi 27 mai, elle aura lieu le samedi sui-vant, soit le samedi 3 juin. Les organismes et groupes intéressés à participer à cette activité doivent contacter Carole Friolet-Landry, agente communautaire, dès que possible, à carole.landry@beaubassinest.ca ou au 532-0730.