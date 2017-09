Partenariat du cancer du sein et des cancers féminins du N.-B. Un premier Forum mieux-être interACTION à Shédiac

par

Le Partenariat du cancer du sein et des cancers féminins du Nouveau-Brunswick (PCSCFNB) tiendra un tout premier forum dédié au Prendre soin pour enrichir le Mieux-être et le Vivre-mieux, les 27 et 28 octobre, au Centre multifonctionnel de Shédiac. Le Forum est ouvert à toutes les femmes du Nouveau-Brunswick.

Des conférencières de marque, telles Kylie Delfino et Jalila Jbilou guideront des causeries sur les nouvelles tendances du mieux-être par la pratique simple du prendre soin en faisant des acti-vités pour soi qui nourrissent l’esprit et le corps. Celles-ci affirment que «le prendre soin est un besoin, non pas une option, d’où l’importance de viser la guérison de l’attitude et de l’émotion pour atteindre un bien-être réel et complet.»

«Le FORUM se concentrera à unir les forces des participantes pour partager, apprendre et connecter dans le but de découvrir les bonnes voies pour accéder aux choix sains et à un Être-Bien confortable, sain et positif», explique Claire LeBlanc, présidente du PCSCFNB.

Une invitation particulière a été faite aux femmes en milieu de travail par un appel lancé auprès des employeurs du N.-B. afin d’encourager et de soutenir la participation du plus grand nombre possible de femmes. «Les avantages sont nombreux et positifs pour toutes les parties concernées, poursuit Claire LeBlanc. Ensemble, nous voulons faire croître une culture de mieux-être où les gens vivent, apprennent, travaillent et vieillissent.»

La Place marché mieux-être, sous les thèmes entraide, partage et ressources, offrira plus de 25 stations-kiosques. Des animatrices feront découvrir de façon créative de nouvelles voies vers des choix santé, tels que : Manger pour se rétablir, l’Amour du SOI et l’Équilibre Travail-Vie.

Un tout nouveau Festin traditionnel commandité pour la première fois par la Communauté autochtone d’Esgenoôpetitj (Burnt Church) proposera une soirée de mets, chants et enseignements. «L’intégration des pratiques traditionnelles au Prendre soin aidera les gens à guérir de l’intérieur à l’extérieur en développant une prise de conscience du processus de guérison et en faci-litant le passage du réparer au bâtir», ajoute Claire LeBlanc.

Les discussions auront lieu dans les deux langues officielles. L’inscription est gratuite.

Pour le programme et l’inscription, visiter le www.nbbwcp-pcscfnb.ca; Facebook www.facebook.com/pg/NBBWCP/.

L’activité aura lieu au Centre multifonctionnel de Shédiac, 58, rue du Festival, le vendredi 27 octobre, de 13h à 20h et (Festin Traditionnel, de 17h30 à 20h) et le samedi 28 octobre, de 8h30 à 13h30 (avec lunch inclus).