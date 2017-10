P.R.O. Jeunesse Dieppe/Memramcook : Une 9e Marche en bas de laine Coop IGA

par

Vous voulez faire une différence dans la vie des enfants de votre communauté? Joignez-vous en grand nombre aux membres du conseil d’administration de P.R.O. Jeunesse, au personnel de la Coop IGA de Dieppe et de BoFM et venez participer à notre 9e Marche en bas de laine Coop IGA! L’événement aura lieu le vendredi 13 octobre à 8h30 à Memramcook et à 10h à Dieppe. Une cinquantaine de personnes chausseront à nouveau les fameux bas de laine gris, blanc et rouge pour parcourir les rues de Memramcook et de Dieppe afin d’amasser au moins 30 000$ pour venir en aide aux jeunes. Les bas de laine seront fournis sur place mais si vous ne pouvez pas marcher en bas de laine, vous pouvez également chausser vos espadrilles. L’important est de venir démontrer votre appui pour les jeunes de votre communauté et nous aider à atteindre l’objectif de la marche. La station BoFM sera sur place et diffusera la marche en direct sur leurs ondes dès 8h30.

Pourquoi une marche en bas de laine? Pour symboliser les familles de nos régions n’ayant pas les moyens financiers pour acheter l’équipement nécessaire afin que leurs enfants puissent participer à des activités culturelles, récréatives ou sportives.

La marche en bas de laine représente la plus importante collecte de fonds pour l’organisme P.R.O. Jeunesse, qui a soutenu l’an dernier 359 activités pour des jeunes de Dieppe et Memramcook. Afin de poursuivre ce travail, l’organisme requiert 70 000$ annuellement afin de défrayer les frais d’inscription et d’équipements de ces jeunes. Les entreprises et la communauté sont donc invités à continuer de faire preuve de générosité afin de pouvoir atteindre l’objectif de 30 000$ de la marche.

La Coop IGA de Dieppe est, depuis plusieurs années déjà, un précieux commanditaire qui s’engage à doubler les fonds amassés jusqu’à un maximum de 15 000$. Cette précieuse collaboration se poursuit cette année. Donc, pour atteindre le premier 15 000$, les gens sont invités à participer à la marche ou à amasser des dons dans leur milieu de travail et leur entourage. Il est possible de le faire par l’entremise d’un formulaire ou simplement en faisant un don. «Avec quelques dollars on peut faire sourire des enfants», indique Marise Cormier, l’agente de liaison de l’organisme P.R.O. Jeunesse.

La mission de P.R.O. Jeunesse est de fournir une assistance aux enfants de Dieppe et Memramcook qui, en raison d’un manque de ressources financières, n’ont pas la possibilité de participer à des activités culturelles, récréatives ou sportives.