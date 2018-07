Ouverture officielle du parc inclusif à l’école Mgr-François-Bourgeois

par

Gilles Haché

Lors de la dernière journée de classe, vendredi dernier, on a procédé à l’ouverture officielle du Parc de jeux inclusif de l’école Mgr-François-Bourgeois de Shédiac.

Ce projet de 550 000$ à vu le jour grâce au travail acharné du Comité de parents présidé par Chantale Bérubé et à l’appui financier des gouvernements fédéral et provincial et de la municipalité de Shédiac.

De nombreuses entreprises ont également participé au projet. Madame Bérubé a tenu à remercier tout ceux et celles qui ont rendu possible ce projet et spécialement les membres du comité qui ont travaillé pendant trois ans à ce projet, qui au départ était considéré comme très ambitieux.

Ce parc dans sa conception est accessible aux enfants ayants des handicaps et est très sécuritaire. Il est situé en arrière de l’école M-F-B. La population est invitée à en profiter.