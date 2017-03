par

La population de Cap-Pelé est très fière de ce bel édifice

L’atmosphère était à la fête dimanche après-midi alors que l’on a procédé à l’ouverture officielle du nouvel édifice municipal de Cap-Pelé. La population a eu l’occasion de le visiter tout au cours de l’après-midi et on ne tarissait pas d’éloges sur ce bel édifice situé sur la rue Acadie.

C’est avec grande fierté que le maire Serge Léger, des membres du conseil et du personnel accueillaient les gens de la communauté en leur souhaitant la bienvenue dans leur édifice. «Ça faisait longtemps qu’on plani-fiait cette construction et c’est vraiment de toute beauté, de dire le maire Léger. Nous avons de belles installations où nos employés sont très heureux de travailler. De plus, le conseil municipal y trouve tout ce qu’il a besoin pour faire son travail.

«Ce nouvel édifice municipal est un élan vers l’avenir, d’ajouter le maire Léger. Pour projeter une belle image dans la communauté et auprès des touristes, il nous fallait un édifice de grande qualité. Et je suis heureux du travail accompli, tout comme les membres du conseil, c’est un beau rêve qui se réalise.»

Le maire a remercié de façon spéciale les employé.e.s qui ont beaucoup contribué à la beauté de l’édifice en magasinant pour les décorations intérieures. «Ils ont fait les achats nécessaires et ont donné leur touche personnelle à leur milieu de travail. Il a noté la belle peinture que l’on retrouve dans la salle du conseil. C’est actuellement une belle scène hivernale de Cap-Pelé et elle sera changée dépendant des saisons.»

L’édifice de 5325 pieds carrés (495 mètres carrés) compte dix bureaux, une salle de conférence, une salle d’archives et la salle de réunion du conseil. En entrant dans l’édifice, on ne peut que remarquer comment il est bien éclairé. On retrouve de grandes fenêtres dans tous les bureaux ainsi que dans la salle du conseil, qui est aussi munie d’un tableau interactif de type Smart Board.

La construction du bâtiment a débuté au printemps 2016 jusqu’en janvier dernier, pour un coût s’élevant à 2,36 millions $ et la municipalité en a assumé tous les coûts. C’est la compa-gnie Newco Construction de Moncton qui a reçu le contrat de construction.

Le nouvel édifice municipal a été construit sur la rue Acadie, près de la Bibliothèque publique de Cap-Pelé. Le terrain, qui appartenait auparavant à la paroisse de Cap-Pelé, a été acquis pour la somme de 69 000$.

Inutile de dire que les employés sont très heureux de leur nouveau milieu de travail. «Nous avons un super bel édifice très fonctionnel, de dire le directeur général, Stéphane Dallaire. L’espace répond à nos besoins et nous avons de la difficulté à retourner dans l’ancien édifice chercher ce qu’il reste», ajoute-t-il en riant.

«La compagnie Crandall a travaillé avec la municipalité de Cap-Pelé dès le début du projet afin de les accompagner dans la conception de l’édifice municipal et tout le travail nécessaire, de dire Pierre Plourde, ingénieur de la compagnie. C’est Daniel El-Khoury qui a géré le projet pour la compagnie.»

«Ce projet a été un travail d’équipe, de dire Léo Goguen, architecte de Design Plus. Nous avons travaillé avec Crandall pour arriver à ce magnifique édifice qui est un reflet de ce qu’est la communauté de Cap-Pelé. Tout en ne voulant pas trop copier, il y a des vagues dans le plafond et le choix des couleurs comme l’ajout du bois à l’intérieur sont des clins d’œil aux éléments que l’on retrouve dans le village.»

«Ce fut un projet très agréable à réaliser, de dire les représentants de ces deux compagnies. Ce n’est qu’un présage de ce qu’il y a à venir à Cap-Pelé. Nous sommes certains qu’il y aura d’autres beaux projets à réaliser.»