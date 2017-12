Ouverture officielle du Centre des opérations de la Ville de Shédiac

par

Plusieurs centaines de personnes ont profité des activités de l’ouverture officielle, samedi dernier, pour visiter le tout nouveau Centre des opérations de la Ville de Shédiac.

Cet édifice de 21 600 pieds carrés construit au cout de 5,2 millions $ remplacera l’ancien édifice de la rue Calder devenu désuet.

«Ce bâtiment est construit à la fine pointe de la technologie et saura répondre aux besoins de la ville et donnera à notre vingtaine d’employés un lieu de travail sécuritaire pour plusieurs décennies à venir», explique le maire Jacques LeBlanc. «Ce projet s’est échelonné sur deux mandats du conseil municipal. Je remercie l’ancien maire Raymond Cormier et les conseillers et conseillères qui ont travaillé sur ce magnifique projet», d’ajouter le maire LeBlanc.