Ouverture du processus de demande pour le programme SEED 2019

(GNB) –Les formulaires de demande d’emploi d’été pour le programme Stage d’emploi étudiant pour demain (SEED) sont maintenant disponibles.

Les étudiants peuvent trouver les formulaires ainsi que des renseignements sur le programme en ligne. La date limite pour soumettre une demande est le 31 mars.

«Notre gouvernement est conscient de l’importance d’offrir aux jeunes néo-brunswickois des occasions d’apprendre et d’acquérir une expérience pratique sur le marché du travail», a déclaré le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder. «Ces types de programmes aideront nos jeunes à devenir des membres productifs et prospères de notre société.»

Depuis de nombreuses années, le programme SEED offre des possibilités d’apprentissage expérientiel aux étudiants pendant les mois d’été. Ces stages visent à aider les jeunes du Nouveau-Brunswick à acquérir et à développer des aptitudes et des compétences qui leur seront utiles dans leur carrière future.