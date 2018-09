Ouverture du bureau de services d’établissement du CAFi à Shédiac

par

Le gouvernement provincial a récemment investi dans le Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des immigrants du sud-est du Nouveau-Brunswick (CAFi). Cet investissement a permis au CAFi d’ouvrir un bureau satellite à Shédiac.

«Le gouvernement tient à augmenter l’immigration et à faire connaître la province comme une destination de choix pour les nouveaux arrivants et leur famille», a déclaré le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Croissance démographique, Gilles LePage. «Le soutien aux nouveaux arrivants est essentiel pour les aider à s’intégrer avec succès dans leur collectivité et à contribuer à la croissance sociale et économique de la province. Les services d’établissement augmentent la rétention des immigrants, ce qui contribue à l’accroissement de la population rurale et à la croissance de l’économie des régions de la province.»

«Le CAFi est très heureux d’être en mesure de desservir une clientèle plus élargie dans le sud-est du Nouveau-Brunswick», a déclaré le directeur général du CAFi, Neil Boucher. «Ce sera précisément le rôle de notre bureau satellite de Shédiac, qui va offrir des services d’accueil et d’établissement à cette municipalité ainsi qu’aux municipalités voisines de Beaubassin-est et de Cap-Pelé. Le grand succès de notre Journée internationale du 7 août démontre à quel point la population est désireuse de se prévaloir de nos services dans cette région.»

Le CAFi accueille des immigrants francophones et francophiles dans la région en leur offrant : une aide pour les premières démar-ches d’établissement dans la grande région de Moncton (logement, tâches administratives, inscription des enfants à l’école, assurance, achat d’équipement, etc.); des invitations à des activités pour les aider à comprendre la société canadienne et pour rencontrer des Canadiennes et Canadiens; un jumelage avec une famille canadienne pour créer des liens d’amitié; un soutien dans leur relation avec l’école et du tutorat pour leurs enfants; de l’information sur toutes les possibilités (emploi, bénévolat, activités, etc.) dont le CAFi a connaissance par la voie de son bulletin d’information mensuel Info CAFi; et une écoute et un soutien amical.

Ce bureau satellite permet au CAFi d’élargir sa gamme de services d’établissement aux nouveaux arrivants dans l’ensemble du comté de Westmorland. Le bureau offrira principalement aux nouveaux arrivants des services d’orientation et d’aiguillage ainsi qu’un soutien général.