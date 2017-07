Orignaux sur l’autoroute 15 La Ville de Shédiac veut l’installation de clôture de protection

par

Gilles Haché

La Ville de Shédiac demande au ministère des Transport et Infrastructure l’installation d’une clôture longeant la route 15 entre Shédiac et Dieppe.

Dans le dernier mois, on dénombre sept accidents impliquant des orignaux sur cette route, dont deux très graves.

«De nombreux citoyens de la ville voyagent entre Shédiac et Dieppe-Moncton chaque jour et nous voulons qu’ils puissent voyager en sécurité. Une clôture de chaque côté de la route 15 est essentielle pour protéger nos citoyens et tous ceux qui empruntent cette route», explique le maire Jacques LeBlanc.

«Une lettre sera envoyée au ministre des Transports pour qu’il agisse en toute urgence. Nous ne voulons pas d’autres accidents de ce genre», ajoute le maire LeBlanc.

Les résultats des permis de construction ont été présentés lors de la réunion régulière, on peut constater que des permis ont été octroyés pour la construction multi résidentielle au montant de 2 519 000$, résidentielle pour 1 650 488$ et commerciale pour 614 211$ pour un total de 4 783 699$ pour les cinq premiers mois de l’année, comparativement à 3 600 498$ pour 2016.

En Bref… La ville embauchera une firme afin de développer une nouvelle image de marque (Branding)… Codiac Cycling Trails va aménager dans le Parc Ourson (rue Acadie) une piste dans la partie boisée, une «Pump track» et une course à obstacles… Jean-Michel Allain a été embauché au poste de surintendant aux opérations municipales… il n’y aura pas de réunion régulière le 31 juillet, la prochaine rencontre régulière aura lieu le 31 aout.