La Ville de Moncton invite les organismes sportifs locaux à la campagne «Des activités à votre gré» qui se tiendra du 1er au 30 avril 2019. La campagne aura pour but de faire connaître aux résidants les différents types de possibilités de vie saine à Moncton et de promouvoir les différentes façons d’y participer. Inscrivez votre groupe d’ici le 23 février en ligne à moncton.ca, ou en communiquant avec le service Parcs et Loisirs au 853-3516.