Organisée par GD Wouf   L’Expo-chiens connait un beau succès

Créé il y a maintenant deux années, GD Wouf a été lancé par un jeune de l’école Grande-Digue, Gabriel Bourque. Quand l’idée a avancé dans l’esprit de ce jeune créatif, il a su s’entourer d’autres collègues de travail (de son école) qu’il a embauchés après de nombreuses entrevues. Parmi les trente-cinq jeunes embauchés qui composent l’entreprise, on retrouve Alexis Bourque, frère de Gabriel, 13 ans, agent de communication de GD Wouf.

Dimanche dernier se déroulait l’Expo-chiens à l’école Grande-Digue. De nombreuses activités avaient été organisées par GD Wouf dans l’objectif de ramasser des fonds pour leur projet de parc à chiens. Beaucoup de bénévoles se sont investis afin de proposer un barbecue, des activités rigolotes, un stand de maquillage ou encore des démonstrations d’agilité de nos petites bêtes à quatre pattes. Les jeunes ont aussi eu la visite de Brian Gallant, premier ministre du Nouveau-Brunswick, à qui Alexis avait écrit afin de l’inviter à l’événement. Il a répondu présent afin de soutenir le projet de ces jeunes motivés. D’autres invité.e.s y ont aussi assisté, dont Monique Boudreau, directrice générale du District scolaire francophone Sud.

Le projet ayant pris de l’ampleur et afin de protéger les différentes parties, les jeunes ont eu l’idée de s’entourer d’un avocat et c’est ainsi que leur projet s’est transformé en organisme à but non lucratif. L’idée était alors de protéger autant GD Wouf que le propriétaire du terrain qu’ils convoitaient dans le cadre de toutes les démarches administratives.

Alexis Bourque nous explique ainsi comment le projet a évolué. «Tout a commencé quand mon frère, qui est le directeur, voulait faire une entreprise. Il a affiché des postes pour que des jeunes se joignent à lui pour fabriquer des foulards, des laisses et des biscuits pour chien. Après cela on s’est fixé un objectif, on voulait donner un cadeau à notre communauté et faire un parc à chiens. Dans ce but-là, un an après on a décidé de faire une Expo-chiens pour ramasser de l’argent pour notre objectif final. Actuellement nous avons environ 6000$ en compte et on espère ramasser 14 000$ pour créer notre parc à chien», explique Alexis.

D’élève de 8e année à agent de communication d’entreprise, il n’y a qu’un pas! Alexis s’occupe ainsi de tous les aspects relationnels et de communication avec les différents partenaires et intervenants. «Mon frère au début se disait qu’il avait besoin d’un agent de communication, puis là, il s’est dit qu’il allait m’engager parce qu’il m’a dit que j’étais capable de vendre de la neige aux esquimaux. Je suis donc agent de communication et secrétaire. Ainsi pour l’Expo-chiens, j’ai fait beaucoup de lettres pour louer des tentes, du matériel, trouver des partenaires, demander des dons et autres. Quelquefois je fais aussi des présentations orales pour les partenaires de terrains. On est d’ailleurs maintenant affilié à Sentier Pluriel comme organisme à but non lucratif parce que l’on avait besoin de se protéger légalement. Maintenant on est protégé de toutes les poursuites possibles et on va faire aussi signer un bail au propriétaire du terrain pour que lui aussi soit protégé.»

Simplement incroyable de voir ces jeunes comme Alexis, 13 ans, évoluer dans un monde d’adultes avec autant d’aisance et de facilité. Agent de communication de l’organisme, présentateur de l’événement micro à la main et jeune simplement investi de tout son cœur pour sa communauté, Alexis est un bel exemple pour tous. Tous ces jeunes comme lui et son frère Gabriel ou encore ceux participant à ce projet montrent que l’avenir de la communauté a de très belles années devant elle!

Si vous voulez soutenir GDWouf vous pouvez vous rendre sur leur page facebook https://facebook.com/GDWouf/ ou encore sur le site de l’école http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-grande-digue/vie-scolaire/gd-wouf/ où vous trouverez leur bon de commande pour gâter votre compagnon à quatre pattes!