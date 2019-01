Organisé par la Chambre de Commerce   Un premier discours annuel du maire de Memramcook

par

Sindy Marinica

La Chambre de commerce de Memramcook invitait pour la toute première fois les résident.e.s de la municipalité à participer au premier discours annuel du maire, qui se déroulait au Monument-Lefebvre, jeudi dernier.

Le but de cet événement était de faire le bilan des réussites que le Village de Memramcook a connu en 2018 ainsi que les priorités de la municipalité pour la nouvelle année. Le maire Michel Gaudet tenait avant tout à rappeler que le village compte une multitude de comités, d’associations, de sociétés, d’organismes communautaires et d’entreprises gérés par des gens impliqués dans la communauté. «Sans eux, a-t-il dit, le Village de Memrancook ne serait pas cette communauté dynamique et distinguée que nous connaissons actuellement.»

Situation budgétaire de Memramcook

Selon Michel Gaudet, Memramcook à une situation financière enviable. Le taux de taxe se situait à 1,2499$ en l’an 2000 et de 2014 à 2019 le taux de taxe se situe à 1,3912$. Cela signifie qu’il y a eu une augmentation de 0,1 $ seulement dans les 13 dernières années. «En 2000 l’assiette fiscale était de 123 233 786$ et cette année elle est de 316 302 900$, il y a donc eu une augmentation de 193 069 114 $ de l’assiette fiscale en 19 ans», de poursuivre le maire.

Rappelons qu’une assiette fiscale est un montant qui sert de base au calcul d’un impôt ou d’une taxe. Concernant le taux d’endettement, il y a eu une diminution de 3.3% du taux d’endettement depuis 19 ans. La moyenne provinciale du taux d’endettement des municipalités en 2018 était de 7,32%. Le taux d’endettement du Village de Memramcook en 2018 se chiffrait à 3,37%. Memramcook figure donc parmi les 5 à 10% des municipalités qui sont le plus en bonne forme financièrement dans la province.

Les projets capitaux de l’année 2018

L’année 2018 a été riche en projets capitaux. Parmi la vingtaine de projets, se retrouvait la phase 2 du projet d’eau pour un montant total de 283 000$; la rue Centrale pour des frais de 148 714$; la génératrice des casernes pour un coût total de 117 520$ et la construction du nouveau garage au terrain de golf pour un montant 103 038$. Au total tous ces projets capitaux de l’année 2018 ont couté la somme de 1 235 630$.

Les événements qui ont marqué l’année 2018

«Chaque année à Memramcook on retrouve une panoplie d’événements, d’ajouter le maire Gaudet, et il y en a pour tous les goûts et tous les âges.» Parmi ceux qui ont marqué l’année, mentionnons l’llumination de l’Arbre de l’espoir, la communauté amie des aînés, le carnaval d’hiver, la course Xtrême Race, le Festival Inspire avec sa muraille au Verger Belliveau, maire d’un jour avec l’élève Lou Lavanchy, les journées communautaires et planter VERT l’avenir, la course Cœurs chauds, et l’ouverture officielle du parc Gayton (rentrée scolaire, BBQ).

«L’an 2018 a été une bonne année pour la communauté de Memramcook, de dire le maire. Nous avons une équipe épatante et dévouée qui travaille à élaborer des événements tout au cours de l’année. Pour la toute première fois, la communauté a vécu son plus gros Tintamarre lors des festivités du 15 août. La Soirée Diamant de la fondation de l’école Abbey-Landry a recueilli 40 000$ pour un énorme total de 225 000$ en six ans. C’est grâce à la participation des résident.e.s à la fête du Canada ou à la fête de l’Acadie, au carnaval d’hiver ou au jour du Souvenir que la communauté de Memramcook est si dynamique et solidaire.»

Événements de l’année 2019

Plusieurs événements attendent la communauté de Memramcook, qui fait une entrée forte en 2019. Le Village de Memramcook est fier d’annoncer qu’il sera une région hôtesse dans le cadre du Congrès mondial acadien 2019. Parmi les autres événements, le parc BMX deviendra l’endroit propice pour le ball-hockey et la création d’un circuit de vélo de genre pumptrack. Des améliorations au parc LeBlanc sont également prévues. Les plus sportifs d’entre vous seront contents d’apprendre que Memramcook se prépare pour la saison de golf 2019. Dès lors cinq tournois sont inscrits ainsi que 24 autres nouveaux membres qui viennent tout juste de rejoindre le club. Concernant les routes et les services d’eau et d’égouts sanitaires, la demande à divers paliers gouvernementaux pour l’amélioration des infrastructures se fait comme chaque année.

Les projets capitaux de l’année 2019

La communauté de Memracook entreprendra 11 projets capitaux, cette année, dont le système de chauffage et climatisation de la municipalité pour un montant de 61 533$. Plusieurs projets concernant l’aréna de Memramcook seront effectués, tels que l’enseigne programmable pour un montant de 45 895$, la réparation du système de drainage pour un montant de 30 000$ et le système de chauffage pour les spectateurs pour des frais de 25 000$. Au total, les projets capitaux de cette année couteront seulement 390 967$ comparativement à 1 235 630$ l’année dernière.

En terminant, le maire a tenu à remercier les gens pour leur participation à cette première activité annuelle organisée par la Chambre de commerce de Memramcook. «On espère en faire un événement annuel, a-t-il dit, puisqu’il est important pour une communauté de garder une ligne de communication avec ses résident.e.s. C’est grâce aux employés loyaux, au conseil municipal qui est toujours à l’écoute de chacun, aux clubs, aux associations, aux comités, aux partenariats que Memramcook est devenu une communauté où il fait bon vivre.»

Après une période de questions, la soirée s’est terminée avec un rencontre de réseautage entre les membres de la Chambre de commerce et les gens de la communauté.