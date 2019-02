On souligne le Mois de l’histoire des Noirs à Shédiac

par

Sindy Marinica

Plus d’une cinquantaine de personnes étaient au rendez-vous, samedi dernier, au Centre multifonctionnel de Shédiac, lors de l’événement Afro Cultures d’Ici 2019, organisé par Les Productions et Services juridiques de la Vieille Rivière Inc.

Par cet événement, on voulait célébrer et apprécier la richesse des diverses cultures de souche africaine présentes dans la région du Sud-est du Nouveau-Brunswick.

Raymond Cormier, conseiller de la Ville de Shédiac, a souhaité la bienvenue et a rappelé à quel point la culture des noirs est importante. «Elle est le miroir du passé, mais aussi du présent puisqu’elle est le lègue aux générations futures, a-t-il dit. Cet événement aide les communautés culturelles à protéger et à promouvoir leurs connaissances traditionnelles et leurs expressions culturelles.»

«Nous avons 400 ans d’histoire africaine en Amérique du Nord et particulièrement dans les Maritimes, de dire Paryse Suddith, une organisatrice de l’événement, et cela nous a permis d’apprendre un aspect de la culture qui est quelque peu méconnue, mais très riche.» On a entre autres parlé de plusieurs pionners noirs qui ont marqué l’histoire, tels que Viola Desmond, qui reste une icône du mouvement en faveur des droits et libertés au Canada et qui figure sur les billets de dix dollars depuis la fin 2018. Maurice Ruddick, pour sa part, était un mineur de charbon, qui a su garder le moral de ses collègues en chantant et en priant lorsqu’un puits de la mine ou ils travaillaient s’est effondré sur eux. Plus de neuf jours se sont écoulés avant que les secours parviennent à sauver Maurice Ruddick et son groupe.

Le CAFI y tenait un kiosque d’informations concernant différentes activités à ne pas manquer, telles que l’aide au devoir, les cercles de conversations en anglais de tous niveaux, un midi un pays et bien d’autres choses à découvrir. Un retrouvait un kiosque de vêtements traditionnels africains et un autre avec des bijoux faits à la main directement d’Afrique. Le plus grand kiosque était axé sur l’histoire de la migration des Loyalistes vers le Nouveau-Brunswick.

Côté cuisine, les gens attendaient impatiemment pour acheter des mets traditionnels africains tels que du poulet grillé, des nems africains, des beignets sucrés ainsi que des verres de jus de bissap ou de jus de gingembre. Le restaurant Darakat, de Moncton, était derrière les fourneaux pour le plaisir gustatif de tous. En attendant dans la file, les gens pouvaient admirer les beaux tableaux africains accrochés sur les murs. «Je ne pensais pas que j’apprendrais autant de nouvelles choses ce soir, de dire Kristina Cormier, de Dieppe, et je suis surprise de la bonne façon.»

Le reste de la soirée s’est déroulé en chansons avec des musiciens de la région, des contes traditionnels africains, du tissage de cheveux et de la danse pour tous les goûts et tous les âges. Les participants ont su se réchauffer en cette soirée d’hiver avec des chansons plus rythmées les unes que les autres. Plusieur enfants Jamaïquains-Acadiens gambadaient avec plaisir entre les tables et les kiosques dans la salle, pendant que leurs parents jasaient dans la bonne humeur.