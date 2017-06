On célèbre le 150e anniversaire du Canada à Shédiac

par

La Ville de Shédiac et le Festival du homard de Shédiac unissent leurs efforts afin de célébrer le 150e anniversaire du pays. Une grande célébration est prévue le 1er juillet dès 19h au parc Rotary de Shédiac.

«Pour la municipalité, il est important de donner à nos citoyen.ne.s et aux touristes l’occasion de célébrer leur fierté canadienne. Cette collaboration avec le festival vient à un moment opportun et nous souhaitons qu’il donne lieu à une tradition à long terme», de dire Jacques LeBlanc, maire de Shédiac et coprésident du Festival du homard de Shédiac.

Sortez vos couleurs canadiennes et participez à la cérémonie protocolaire, à la coupe du gâteau, aux jeux gonflables et au concours de mangeur de homard. Vous pourrez aussi prendre une photo avec la mascotte du Festival de homard et danser au son de la musique de Jacques Comeau, Félix et Jean Belliveau et le groupe populaire Réveil, qui sauront vous divertir avant et après le spectacle de feux d’artifice prévu à la brunante.

«Nous sommes très contents de collaborer avec la Ville de Shédiac. Tout le monde veut célébrer l’anniversaire du Canada et nous tenions à y participer. Nous serons capables de commencer nos festivités plus tôt et de créer un engouement pour notre festival», mentionne le coprésident du Festival du homard de Shédiac

Du stationnement sera disponible aux endroits suivants : Sobeys, Glenwood, No Frills et Home Hardware

Consultez shediac.ca pour obtenir la programmation complète ou téléphonez au 532-7000.