«Un gros merci à Roger et Fernande Cormier, de R.C. Auto Sales Ltd. Ils sont arrivés au Cap-Pelé Esso et nous ont demandé le montant nécessaire pour atteindre notre objectif. Il manquait alors 933$ et sans hésitation, ils nous ont donné ce montant pour faire monter le thermomètre à 25 000$», de dire Christine Duguay, l’heureuse propriétaire du commerce. La campagne se poursuit jusqu’au 23 novembre. (Photo : Gracieuseté)