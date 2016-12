Olivier Charron, jeune ambassadeur de l’Acadie en Finlande

par

Le 31 décembre, Olivier Charron célébrera ses 18 ans à Mäntsälä, une petite ville du sud de la Finlande. Originaire de Moncton, Olivier participe à un programme d’échange de l’organisme Rotary International qui l’amène à passer près d’un an dans ce pays d’accueil. Diplômé de l’école secondaire L’Odyssée de Moncton, il obtiendra le printemps prochain un deuxième diplôme du secondaire, cette fois-ci avec le sceau de l’école Mäntsälän Lukio.

Olivier est un athlète qui excelle au lancer du javelot. Il a donc choisi de vivre son expérience en Finlande où cette discipline sportive est très populaire. La qualité du système d’éducation et le style de vie finlandais ont également influencé son choix.

«J’ai voulu vivre cette expérience à l’international pour découvrir un environnement nouveau, dit-il. J’ai vécu toute ma vie à Moncton en voyageant de temps à autre, mais l’idée de partir pour plusieurs mois me plaisait. Cette expérience me permet de grandir comme personne et j’apprends à mieux me connaître. Cette année me permet aussi de réfléchir à ce que je veux faire comme études postse-condaires l’an prochain.»

«La langue finlandaise est une des plus difficiles du globe, souligne Olivier. En plus de la langue, le plus gros changement à l’école est l’absence d’activités parascolaires comme les équipes sportives, par exemple. De plus, les sessions d’examens sont plus fréquentes, car l’année scolaire est divisée en cinq. Ce système nous permet de choisir plus de cours pendant l’année. Je trouve aussi que le système d’éducation finnois donne plus de liberté aux élèves, mais en revanche nous demande d’être plus responsables pendant nos études.»

«Pendant mon séjour en Finlande, je serai hébergé dans quatre familles qui ont toutes des enfants. Étant enfant unique, je trouve ce changement agréable; je suis toujours bien entouré à la maison. Les quatre familles ont plusieurs similarités dans leur style de vie et fonctionnement au quotidien. Je voyage beaucoup avec eux, un peu partout en Finlande et même dans les pays voisins tels la Suède et l’Estonie. Je m’adapte très rapidement à la routine des différentes familles. On passe beaucoup de temps ensemble soit à parler de culture finlandaise ou canadienne ou tout simplement à jouer des jeux de société.»

«Ce sera mon premier Noël loin de ma famille. Je vais alors penser très fort à mes parents. Je suis entouré de merveilleuses familles ici en Finlande alors je suis convaincu que je passerai un superbe temps des fêtes. À Noël, je serai à Oulu situé au centre Ouest de la Finlande au bord du golfe de Botnie. Il y aura un rassemblement familial pour la veille et le jour de Noël. Nous allons manger du poisson apprêté de différentes façons, du jambon et des pâtisseries de toutes sortes. Pour la veille du jour de l’An, le jour de mon anniversaire, je vais aller rejoindre une autre famille et nous allons célébrer l’arrivée de la nouvelle année ensemble.»

«Faire un échange à l’international, c’est vivre une aventure inoubliable remplie de découvertes et de rencontres. Je le recommande à tous les jeunes qui sont curieux, débrouillards et qui aiment le voyage. Il y a plusieurs organismes qui offrent des programmes d’échanges pour les jeunes. Il s’agit d’un an qui offre une aventure d’une vie, ajoute-t-il. En terminant, je dirais aux jeunes : Partez à la découverte du monde et de ses différentes cultures, soyez ambassadeurs de votre pays à l’étranger et participez à un programme d’échange étudiant!»