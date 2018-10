par

Octobre est le Mois de la santé de l’œil. Chaque année, l’Association canadienne des optométristes organise cette campagne nationale de sensibilisation publique qui met l’accent sur l’importance de procéder régulièrement à un examen visuel. Vous avez une bonne vision? Bonne nouvelle! Sachez toutefois qu’un examen de la vue annuel demeure incontournable.

Car, en plus d’évaluer votre vision, l’examen de la vue permet de diagnostiquer des maladies de l’œil qui peuvent progresser sans symptôme ni signaux d’alarme, comme une cataracte. En effectuant différents tests, l’optométriste peut d’abord mesurer votre acuité visuelle, soit la capacité de l’œil à distinguer les détails. Il évalue ensuite la

puissance de votre œil, ce qui détermine la présence de myopie, d’hypermétropie, d’astigmatisme ou de presbytie.

Renseignements sur les aliments bons pour les yeux

Vos yeux, comme le reste de votre corps, se portent mieux si vous avez une saine alimentation. Certains aliments sont particulièrement bénéfiques pour vos yeux et vous fournissent les éléments nutritifs et les vitamines dont ils ont besoin pour demeurer en santé. Si votre alimentation comprend des poivrons oranges, du chou frisé, des épinards, des baies, et des kiwis, vous être sur la bonne voie.

Faits en bref sur les yeux et les aliments :

Les aliments riches en lutéine, en zéaxanthine et en vitamine C, comme les poivrons orange, aident à garder une bonne vue.

Le kiwi, qui est la plus grande source de vitamine C, et c’est le meilleur fruit pour les yeux.

Les poissons riches en acides gras oméga‑3 peuvent prévenir la dégénérescence maculaire liée à l’âge.

Les noix et les graines sont des aliments riches en nutriments qui protègent contre la DMLA et le diabète de type 2.

Une alimentation très élevée en sucre et en glucides raffinés constitue un facteur de risque pour les cataractes.

Ajoutez une cuillérée à soupe de lin moulu ou de germe de blé au quotidien : c’est bon pour les yeux.

Pour en savoir plus, consultez votre optométriste