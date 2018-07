Ocean Festive: un programme passionnant pour les résidents et les visiteurs de tous âges!

par

La première édition d’Ocean Festive vous permettra de découvrir ce que le Canada atlantique a de mieux à offrir : fruits de mer de renommée mondiale, brasseries, vignobles, distilleries, plages, artisans, artistes, musique en direct ainsi que la plus grande aire interactive de jeux gonflables de l’histoire de la région. Que vous soyez un résident de la région ou en visite pendant vos vacances bien méritées, Ocean Festive créera des moments inoubliables pour votre famille. Ocean Festive se tiendra derrière le bureau administratif du parc provincial de la Plage Parlee à Shediac, du 9 août au 12 août.

Jeudi 9 août

La programmation débutera le jeudi 9 août à 18h30 avec la «Soirée Océan d’espoir – Gala de fruits de mer», une collecte de fonds spéciale au cours de laquelle le célèbre chef Alain Bossé séduira vos papilles avec ses créations culinaires en utilisant uniquement les meilleurs fruits de mer locaux. Cet événement aura lieu sous la tente d’Ocean Festive sur le site principal.

Les billets pour cette soirée exceptionnelle sont disponibles sur le site Web de Event Brite (www.eventbrite.com). Tous les profits de ce grand gala gastronomique seront versés à la campagne de l’Arbre de l’espoir 2018.

Vendredi 10 août et samedi 11 août

La programmation débute à 11h le vendredi 10 août et samedi 11 août sur le site principal avec un bon nombre de performances musicales et de séances culinaires. Pendant la journée de samedi, venez écouter les prestations musicales de Maurice Daigle, Mike & Andy, Steven LeBlanc et du Groupe 3M. Sur le plan culinaire, la programmation de l’après-midi propose des démonstrations de crabe des neiges et de moules par le chef Alain Bossé, une séance de dédicace avec le Kilted Chef et une compétition de cerclage de pinces de homard.

Le vendredi soir, à partir de 19h, Zach Lane, 3 Bob Night, Izabelle (Angry Candy) et Signal Hill offriront des interprétations musicales jusqu’à tard dans la nuit. Le samedi soir, Hert et Rhéal LeBlanc, Suroît, Réveil et Bois-Joli vous divertiront avec des performances musicales énergiques de 19h jusqu’au petit matin.

Beau temps, mauvais temps, vous vivrez une expérience unique puisque l’ensemble des séances culinaires et des spectacles sera présenté sous un grand chapiteau sur le site principal. Veuillez noter que pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas apporter votre chaise sous le chapiteau lors des séances culinaires et des représentations musicales. Cependant, les organisateurs ont planifié une section avec chaises sous la tente. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Veuillez noter également qu’il y aura une section pour les 19 ans et plus ainsi qu’une section pour les 19 ans et moins afin que tous les membres de la famille puissent apprécier les différentes performances musicales.

Plus de 20 kiosques de nourriture seront sur le site pour votre plaisir gastronomique, et chacun offrira deux différentes recettes de fruits de mer et de poisson frais. En outre, plusieurs kiosques de brasseries, vignobles, distilleries et artisans vous fourniront des expériences culinaires et culturelles spectaculaires de 11h à 21h les deux jours.

Dimanche 12 août

Le dimanche, venez découvrir encore plus de délices de la mer grâce à un passeport vous donnant accès aux restaurants participants de la communauté qui ont préparé des plats de fruits de mer spécialement pour l’Ocean Festive. Dimanche après-midi, Homarus et l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM) vous invitent au quai de Pointe-du-Chêne à 13h pour une aventure éducative unique : le relâchement d’environ 2000 homards dans la baie de Shediac. Certains d’entre vous auront l’occasion de se joindre à l’équipe d’Homarus et de l’UPM sur le bateau de Shediac Bay Cruise. Les personnes intéressées à prendre part à cette aventure en bateau peuvent se procurer leur billet au bureau de Shediac Bay Cruise sur le quai de Pointe-du-Chêne.

Pour obtenir des renseignements sur les frais d’entrée généraux d’Ocean Festive, les billets en prévente, les billets de spectacles en soirée, les laissez-passer de fin de semaine ou les tables VIP, visitez le site Web à www.oceanfestive.ca, sur Facebook et aimer la page @Oceanfestive.ca, écrire à info@oceanfestive.ca ou contactez le 1-888-532-4445.