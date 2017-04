Nouvelles directrices générales du Village de Memramcook

par

Lors de sa réunion extraordinaire tenue le lundi 3 avril 2017, le conseil municipal de Memramcook a fait le pas et a rendu la permanence des postes de direction générale à Monique Bourque et Caroline LeBlanc, qui assumaient conjointement la direction à l’intérim depuis octobre 2016.

Au nom du conseil, le maire de Memramcook, Michel Gaudet, est très heureux de cette structure avant-gardiste qui est en place depuis l’automne dernier. «Mesdames Bourque et LeBlanc font partie de l’équipe municipale à titre de secrétaire municipale et directrice des finances respectivement depuis plusieurs années maintenant et possèdent une expérience professionnelle combinée de 33 années dans le secteur municipal. Les membres du Conseil et du personnel verront en elles de bons mentors dans leurs efforts de faire grandir Memramcook – une communauté où il fait bon vivre.»

De son côté, madame LeBlanc est très fière d’entreprendre ce beau défi dans ses nouvelles fonctions de directrice générale : «J’ai bien hâte de travailler en collaboration avec mon équipe de travail compétente afin de répondre aux besoins de la population et de faire grandir davantage le Village de Memramcook. Étant native de Memramcook, j’ai la municipalité à coeur.»

Pour sa part, madame Bourque a accepté cette nomination avec enthousiasme : «J’apprécie beaucoup l’appui et la confiance reçus du conseil et du personnel. Nous avons une bonne équipe et j’ai bien hâte d’entreprendre ce nouveau défi et de contribuer activement au développement de cette municipalité reconnue par son histoire, sa culture et sa nature.»

Toutes deux originaires de Memramcook, mesdames Bourque et LeBlanc habitent dans la belle Vallée – Monique avec son époux Serge et leurs deux filles Isabelle et Jasmine et Caroline avec son époux Gabriel et leurs enfants Alicia et Thomas.