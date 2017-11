Nouvelle tour d’eau à Shédiac   Rien à voir avec de futurs projets de terrains de camping

par

La Ville de Shédiac désire préciser que la nouvelle tour d’eau qui est actuellement en construction sur le chemin Ohio a pour objectif de répondre à des besoins existants pour la Ville de Shédiac. C’est aussi pour faciliter de nouveaux projets commerciaux sur les chemins Ohio et Lino, tel la venue prochaine d’un magasin de matériaux de construction ainsi que l’expansion d’un centre de distribution de propane. Ce projet n’a absolument rien à voir avec les projets futurs de terrain de camping dans la Ville de Shédiac, tel que suggéré récemment par CBC.

La capacité de stockage de l’eau de la ville est présentement de 715 mètres cubes, assurés par la tour actuelle située sur la rue Breaux Bridge. Un rapport commandé en 2014 intitulé «Plan maître du système de distribution d’eau» situait à ce moment-là le déficit de stockage à 2200 mètres cubes. La nouvelle tour d’eau en voie de construction sur le chemin Ohio a un volume d’environ 2 900 mètres cubes.

Le stockage de l’eau est nécessaire pour trois raisons principales : répondre aux demandes de pointe ordinaires au-delà de la capacité de production (permettant d’égaliser le stockage), fournir l’eau pour lutter contre les incendies et fournir l’eau dans les cas d’urgence où la distribution est interrompue en raison d’un bris mécanique, d’une panne de courant, etc.

Le réseau de distribution d’eau de la ville comprend deux zones de pression, lesquelles nécessitent une capacité de stockage. La première zone (nommée zone de gravité) est desservie par la tour d’eau actuelle et comprend les terres d’élévation inférieure situées dans les limites de la ville. La deuxième zone (nommée zone de pression) est desservie par trois pompes domestiques et une pompe d’incendie. Les limites de la deuxième zone comprennent les terres plus élevées situées à l’intérieur de la ville. Les pompes ont été installées au début des années 2000 et convenaient bien à leur époque, alors que la zone à pression accueillait principalement des développements résidentiels. Les développements se poursuivent essentiellement sur les chemins Ohio et Lino, ce qui augmente le volume d’eau requis pour lutter contre les incendies. Ces déve- loppements comprennent un Centre de détention provincial, le nouveau Centre des opérations municipales de la ville, un nouveau magasin de matériaux de construction et le développement d’un centre de distribution de propane, entre autres.

Cette nouvelle tour d’eau est également nécessaire pour permettre à la tour d’eau actuelle sur la rue Breaux Bridge d’être mise hors circuit afin d’y apporter des travaux d’entretien majeurs. Les travaux effectués sur la tour d’eau actuelle sont reportés jusqu’à ce que la construction de la nouvelle tour d’eau soit achevée. La séquence de ces travaux permettra d’offrir à l’ensemble des utilisateurs d’eau un service continu et ininterrompu.

Contrairement à ce qui a été suggéré par CBC, le but de la construction de la tour d’eau n’est pas pour répondre aux besoins futurs des terrains de camping, mais plutôt pour répondre aux besoins de l’ensemble des utilisateurs du système d’eau municipal dans le cadre d’un plan à long terme.