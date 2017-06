Nouvelle série des Causeries du mardi au Monument-Lefebvre de Memramcook

par

L’arrivée de l’été annonce le retour des Causeries du mardi au Monument-Lefebvre de Memramcook.

Tous les mardis, du 20 juin au 22 août 2017 (avec relâche le 15 août), le public est invité au magnifique Théâtre du Monument-Lefebvre pour entendre des conférenciers et conférencières qui aborderont une foule de sujets variés. Le français acadien à travers les siècles, les martyrs du Camp d’Espérance: une tragédie acadienne au Miramichi et l’émotion comme arme de changement en Acadie sont quelques-uns des sujets présentés dans l’édition 2017 des Causeries du mardi.

«Avec les Causeries, la Société du Monument-Lefebvre veut permettre une plus grande diffusion des connaissances sur l’histoire, les traditions et les personnes qui ont marqué l’Acadie. Chaque causerie permet de porter une réflexion sur un phénomène ou une période de l’histoire. On en ressort fasciné à chaque fois», explique la directrice générale de la Société du Monument Lefebvre, Sophie Doucette.

Les causeries débutent à 19h et un léger goûter est servi suite à la présentation pour permettre aux gens de continuer à discuter entre eux.

Liste des Causeries du mardi pour la saison estivale 2017 : 20 juin – Yves Cormier : Le français acadien à travers les siècles; 27 juin – Simone LeBlanc-Rainville – Mary Catherine Clement : une Amérindienne remarquable; 4 juillet – Gaétan Migneault :

Une perspective toute acadienne sur le projet de Confédération; 11 juillet – Simonne Poirier et Éliza Cormier : De Memramcook à Compostelle : un récit de voyage; 18 juillet – Michel Goudreau : Les martyrs du Camp d’Espérance : une tragédie acadienne au Miramichi; 25 juillet – Aldéa Landry : Pas de taxation sans représentation ; est-ce aussi le cas pour les femmes? 1er août – Céleste Godin : L’émotion comme arme de changement en Acadie; 8 août – Vincent Auffrey : Un regard historique sur Beaumont à l’occasion du 175e anniversaire de la chapelle Sainte-Anne; 22 août – Élise Anne Laplante: Tombées dans les interstices: un regard actuel sur l’apport de quelques femmes artistes à l’Acadie contemporaine.