Nouvelle cuisine éducative au Vestiaire

La cuisine éducative est déménagée au Centre d’apprentissage du Vestiaire Saint-Joseph depuis la semaine dernière. Il y avait beaucoup de préparation à faire pour les prochains cours, mais on a eu suffisamment de temps pour préparer des pizzas, de la soupe et les desserts! Pour plus d’informations sur la participation à la cuisine d’enseignement en tant que bénévole ou participant.e, appelez le 532-1147. On mange un premier repas préparé dans la cuisine éducative. (Photo : Gracieuseté)