Nouveautés au Relais pour la vie de Shédiac

C’est devant quelques dignitaires et des équipes que s’est déroulé le lancement du comité du Relais pour la vie de Shédiac, mardi dernier. Le comité a annoncé qu’il désirait amasser la somme de 100 000$ cette année. Le relais aura lieu le 10 juin prochain au parc Pascal Poirier de Shédiac.

Le maire de la Ville de Shédiac, Jacques LeBlanc, a précisé que la municipalité était très contente de l’intérêt des gens pour le relais et qu’elle serait aussi prête pour accueillir l’événement au nouvel endroit. M. LeBlanc souhaite que toute la communauté travaille ensemble pour combattre la maladie.

Le président du comité, Guy Lavigne, a déclaré que les aménagements du parc Pascal Poirier et sa proximité sont des atouts pour que le relais soir un succès. M. Lavigne croit qu’il est possible d’atteindre le montant de 100 000$ en étant plus innovateur et en attirant une clientèle plus grande.

Il a également précisé que toutes les régions avoisinantes (Grand-Barachois, Cap-Pelé, Grande-Digue, Bouctouche, etc.) pour ne nommer que quelques unes doivent travailler en équipe pour le bon fonctionnement et le succès du relais. Il désire renverser la courbe en impliquant davantage les organismes de la région et former ainsi des partenariats. L’an dernier, une vingtaine d’équipes participaient au relais. Cette année, le comité espère en attirer une trentaine.

Puis la foule a pu écouter le témoignage de Christien Goguen, un jeune homme de 32 ans, un pompier volontaire de la région de Saint-Antoine. Ce jeune homme est le plus vieux d’une famille de sept enfants. Il a été diagnostiqué en 2015 avec un lymphome non hodgkinien. C’est par hasard qu’il a découvert une bosse en-dessous de son bras pendant qu’il était en vacances. Son médecin était en vacances et il a avoué qu’il n’était pas trop stressé par la chose. Puis en vacances à Ottawa en juillet, il est allé voir son ami qui était urgentologue. Après avoir passé des ultrasons et de la tomodensitométrie (des scanners), c’est là qu’il apprend la nouvelle: il s’agit d’une infection ou d’un cancer. Il se souvient que son ami est entré dans le bureau et qu’il avait fermé les rideaux. C’est à ce moment qu’il apprend la triste nouvelle et qu’il est atteint du cancer. Il fera huit traitements à chaque trois semaine. Pendant ses traitements, il a fait beaucoup de bénévolat dans la communauté. Après deux ou trois mois de traitements, il apprend qu’il avait besoin d’une greffe de moelle osseuse. Il a pu éventuellement avoir une greffe de moelle osseuse et il est en rémission depuis le 15 novembre dernier. Il est même retourné travailler en novembre. Un cas très rare pour quelqu’un qui vient d’être greffé.

Christien Goguen a avoué que lorsque le diagnostic du cancer tombe, les gens ont deux choix : le cancer va gagner ou c’est la personne qui l’affronte qui va gagner. Le jeune homme a affirmé qu’il fallait faire tout ce qu’on avait besoin de faire pour vaincre le cancer afin de gagner la bataille. Il a décidé d’être brave et de foncer et qu’il ne devait pas se stresser parce qu’il ne pouvait contrôler la situation. M. Goguen a précisé que sans l’appui de la grande famille ou du travail, il n’aurait pas pu traver-ser cette épreuve seul. Il est très reconnaissant des nombreux gestes des bénévoles de l’hôpital et de l’appui de la communauté. Ce jeune homme plein d’espoir dit qu’en témoignant, il espère redonner à sa communauté et encourager les survivants. Il avait un message à lancer aux gens : toujours être positif et de croire à la lumière qu’il y a au bout du tunnel et qu’il est possible de le traverser. Il a également ajouté qu’une très bonne attitude et un bon sens de l’humour ai-dent au moral bien entendu. M. Goguen espère faire une différence et aider les gens. Il croit que grâce aux événements comme le Relais pour la vie, les recherches sont de plus en plus possibles.

Rappelons que le Relais pour la vie de Shédiac se déroulera le samedi 10 juin de 18h à minuit au parc Pascal Poirier de Shédiac. Le tout commencera avec un souper pour les survivants qui aura lieu de 16h à 17h à l’école Louis-J.-Robichaud de Shédiac par le cuisinier Jean-Guy et son équipe. Ensuite, ce sera la marche des survivants. Des luminaires seront toujours disponibles au coût de sept dollars ou deux pour 10 dollars.

Pour plus d’informations à propos du Relais pour la vie, pour être bénévole ou pour s’inscrire comme survivant, veuillez communiquer avec le président Guy Lavigne au 532-6954 ou avec la responsable des communications, Natacha Noël Breau au 853-6460. Ensemble, faisons face à la maladie.