Nouveau programme éco-dépôt mobile dans Beaubassin-est

Éco360 sud-est offre un nouveau programme de dépôt mobile afin de rendre l’élimination des déchets plus accessible pour les résidents. L’éco-dépôt mobile visitera chaque municipalité un minimum de trois fois par année pour une période de deux jours (mercredis et jeudis de midi à 20h). Chaque région accueillera l’éco-dépôt mobile dans une communauté différente chaque mois, et voici l’horaire pour l’année 2017 :

– 6 et 7 septembre au 2, rue East Main à Port Elgin

– 4 et 5 octobre au 54, rue de l’Aréna à Cap-Pelé

– 8 et 9 novembre au 1718, route 133 à Grand-Barachois

– 6 et 7 décembre au 84, rue Festival à Shediac

Veuillez noter que dans Beaubassin-est, la collecte ne se fera plus à la Salle Grand-Barachois, mais bien dans le stationnement de l’ancienne école Petits-Travailleurs, située près du bureau de poste à Grand-Barachois.

Les résidents pourront visiter n’importe quel éco-dépôt mobile pour se défaire sans frais des articles suivants uniquement (jusqu’à une charge maximale d’un camion de ½ tonne et d’une remorque utilitaire) : électroménagers (limite d’un article de chaque sorte par client), appareils électroniques, meubles (incluant les matelas), petits appareils ménagers, matériaux de construction, de démolition et de rénovation, résidus domestiques dangereux, pneus de voiture ou de camion (diamètre de 20 po ou 51 cm maximum), broussailles, branches et déchets de jardin, cendre, verre transparent seulement (bouteilles et pots), carton et papier, métaux.

On demande aux résidents de trier leur charge par type de matériel pour faciliter le déchargement. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer au 877-1050 ou visitez le site eco360.ca.

Changements à la collecte ordinaire et collecte spéciale d’automne

À noter qu’à cause du congé de la Fête du Travail, la collecte ne sera pas faite le lundi 4 septembre, mais plutôt le samedi 9 septembre. Il y aura également un changement à la collecte ordinaire des ordures pour le congé de Noël. La collecte ne sera pas faite le lundi 25 décembre, mais plutôt le samedi 30 décembre; assurez-vous que vos ordures soient au chemin avant 4h am.

Pour ce qui est de la collecte spéciale des ordures de l’automne, elle va se dérouler pendant la semaine du 23 au 27 octobre à Beaubassin-est, le même jour que la collecte ordinaire. Un horaire a été posté à chaque résidence ou vous pouvez le trouver au www.beaubassinest.ca, sous Services / Collecte des déchets. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi composer le 532-0730.