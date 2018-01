Nouveau Centre de pédiatrie sociale du Sud-est du Nouveau-Brunswick

par

Sous la direction de la pédiatre Elaine Deschênes, le premier Centre de pédiatrie sociale en communauté au Nouveau-Brunswick, soit le Centre de pédiatrie sociale Sud-est (CPSSE), vient d’être implanté à Memramcook. Le CPSSE est basé sur le modèle des Centres de Pédiatrie sociale en communauté du Dr Gilles Julien, au Québec (http://pediatriesociale.fondationdrjulien.org/).

La pédiatrie sociale en communauté est une approche de médecine sociale centrée sur les besoins de l’enfant et qui met l’accent sur ses forces ainsi que celles de sa famille et de sa communauté (Fondation du Dr Julien, 2017). Cette approche rassemble les expertises de la médecine, des sciences sociales et du droit en vue de «dépister, réduire ou éliminer les sources de stress toxiques ou facteurs de risque qui affectent le déve- loppement et le bien-être de l’enfant issu d’un milieu de vie difficile» (Fondation du Dr Julien, 2017). Une équipe du Groupe de recherche interdisciplinaire sur la santé mentale des enfants et des jeunes sera chargée d’évaluer l’implantation, la fidélité de mise en œuvre, les impacts et le rapport coûts-efficacité de l’initiative sur une période de dix ans.