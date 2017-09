Normand Robichaud reconnu pour ses 30 ans d’implication dans l’Été musical de l’Église historique de Barachois

par

Jeudi dernier, de nombreuses personnes se sont rassemblées à l’Église historique de Barachois pour rendre hommage à Normand Robichaud, le fondateur et directeur musical de l’Été musical de Barachois, pour 30 années de services.

Normand Robichaud s’est impliqué dès le départ pour la survie de l’Église historique qui était menacée de démolition.

Afin d’assurer l’utilisation de l’Église historique, il a fondé l’Été musical de Barachois et créé la Galerie d’art Léon-Léger. De 1981 à 2011, sous la direction de monsieur Robichaud, 230 spectacles de musique classique et expositions ont été présentés et ont fait la renommée de l’Église historique de Barachois et ainsi assuré sa survie.

Avec des moyens limités, il a réussi à présenter des artistes de renoms, que ce soit local, d’ailleurs dans la province et dans le monde.

L’un des codirecteurs musicaux, Pierre André Doucet a souligné qu’il a débuté sa carrière à l’Église historique. «Grâce au travail de Normand Robichaud, cela m’a donné la chance de montrer mon talent.»

Une plaque a été dévoilée par la Société historique de la Mer Rouge et le Comité de l’Église historique de Barachois où il est écrit «En reconnaissance des nombreuses années données bénévolement comme Directeur Artistique de l’Été musical et des activités culturelles à l’Église historique de Barachois. Toute notre appréciation pour la passion, l’énergie et le dévouement à l’épanouissement culturel.»