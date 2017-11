par

Plus d’une centaine de personnes ont participé à la rencontre d’information de NON à la privatisation des programmes de santé au Nouveau-Brunswick qui s’est tenue jeudi dernier à Shédiac.

Ce sont des citoyens inquiets qui se sont présentés à la réunion d’information pour essayer d’en connaitre plus sur l’entente proposée avec Medavie.

Le directeur général de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, Jean Luc Bélanger a donné un aperçu des changements qui pourraient avoir lieu avec la privatisation des Programmes extra-mural et télé-Soins qui seront transférés chez Médavie.

«Nous n’avons pas eu beaucoup réponses à nos questions de la part du ministre de la Santé Benoit Bourque, il nous dit que l’on en saura plus lorsque le contrat entre la province et Médavie sera signé. Ne sera-t-il pas trop tard?» a expliqué M. Bélanger.

Nous vous présentons les positions des associations qui appuient la campagne Non à la privatisation.

L’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick appuie le Réseau santé Vitalité dans toutes ses revendications et ses démarches visant à maintenir sous sa responsabilité la gestion et la prestation du Programme de l’extra-mural, la santé primaire et le soutien à domicile afin de garantir les services de qualité à la collectivité francophone et acadienne du Nouveau-Brunswick et demande au gouvernement du Nouveau-Brunswick de maintenir le statu quo aux services offerts actuellement.

Le Dr Hubert Dupuis a souligné qu’Égalité Santé en Français a déposé une poursuite pour la pleine et entière gouvernance et gestion du réseau, un Conseil d’administration élu, capable de choisir sa présidence, d’embaucher la direction générale et l’égalité réelle de services de soins de santé entre les deux régies.

Ils ont également demandé la révision judiciaire de la privatisation de la gestion du Programme d’extra mural.

Le rapport n’a jamais recommandé de privatiser l’extra-mural mais a plutôt souligné d’élargir ses services pour inclure le soutien à domicile avec les réseaux de santé Vitalité et Horizon, donc avec le secteur public. Également, le rapport mettait un accent sur l’importance de l’engagement et l’implication de la communauté comme la pierre angulaire du soutien à domicile. Rien dans la proposition avec Médavie ne soulève cette implication ou bien ne spécifie de mettre un accent sur la prévention des maladies et la promotion de la santé…

La Fédération des citoyen.ne.s aîné.e.s du Nouveau-Brunswick quant à elle s’oppose fermement à la décision du gouvernement de transférer l’administration du Programme de l’extra-mural à Médavie. Les Néo-Brunswickois méritent mieux.

La position de la Coalition pour les droits et des résidents des foyers de soins est que le gouvernement du Nouveau-Brunswick est l’unique responsable de l’administration publique et du développement efficace des programmes tels extra-mural et télé-soins.

Pour l’Université du troisième âge, il déplore notamment le fait que le gouvernement ne reconnait pas l’expertise du Réseau de santé Vitalité, organisme public, dans la gestion des soins de santé, d’autant plus que la Commissaire aux langues officielles de la province, Madame D’Entremont, avait averti le gouvernement des inquiétudes que «la privatisation de certains services de santé pouvait créer chez les usagers francophones, particulièrement chez les aîné.e.s.»

La Société des enseignantes et enseignants retraités francophones du Nouveau-Brunswick recommande très fortement que la province respecte à la lettre les cinq conditions de la Loi canadienne sur la Santé dont celle qui exige que le programme des soins de santé soit géré par une administration publique et s’oppose à toute la privatisation d’un secteur quelconque du système de santé de la province; exige du gouvernement qu’il fasse marche arrière sur les ententes en cours avec Service de soins Médavie relativement à la privatisation de la gestion des Programmes extra-mural et télé-soins.

La SANB soulève que le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’a pas entamé un processus d’appel d’offres avant de sélectionner Médavie comme fournisseur de soins de santé, qu’il n’a procédé à aucune étude pour établir que la privatisation mènerait à une augmentation de la qualité des services rendus. Si une telle étude a été élaborée, elle n’a pas été rendue publique. Elle souligne aussi que Médavie n’a pas élaboré de modèle de soins, que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a pris la décision de poursuivre la privatisation des soins desanté à l’encontre de la volonté du Conseil d’administration du Réseau Vitalité (dont une partie des membres est élue par le peuple). La SANB a également mis sur pied une pétition «Ensemble, nous mettrons fin à la privatisation en santé au Nouveau-Brunswick».

La Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick se prononce contre la privatisation des soins de santé au Nouveau-Brunswick. Le gouvernement morcelle la gestion des services qu’il offre aux gens de la province en privatisant les services de santé.

Les recommandations fournies par les élus qui gouvernent les Régies de la santé, n’étaient pas en faveur de cette privatisation et n’ont pas été prises en considération, ce qui suscite des questionnements quant à la valeur qu’apporte le gouvernement aux Régies de la santé.

Ainsi, la FCÉNB apporte son appui à Égalité santé en français qui revendique le droit à la gestion et le contrôle exclusif et autonome de la communauté francophone en matière de santé ainsi que le respect de l’égalité réelle des deux communautés linguistiques.

L’Association francophone des municipalités du N.-B. demande au gouvernement provincial de suspendre sa décision de confier à une tierce partie privée la gestion du Programme extra-mural et du Programme télé-soins afin d’étudier pleinement l’impact que cette décision pourrait avoir sur la communauté linguistique de langue française eu égard aux obligations qui sont les siennes notamment en vertu des articles 16,16.1 et 20 de la Charte canadienne des droits et libertés, des articles 28 et 28.1 de la loi sur les langues officielles et de la loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles du Nouveau-Brunswick

Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick appuie les démarches du Réseau de santé Vitalité pour changer les plans du gouvernement Gallant en ce qui concerne la privatisation de la gestion de l’extra-mural.

Le Syndicat de la fonction publique NB s’oppose à la décision du gouvernement du Nouveau-Brunswick (GNB) de confier la gestion du Programme extra-mural et de télé-soins.

Qui dit privatisation dit toujours perte de pouvoir public. Il est inacceptable que les libéraux veuillent démanteler notre système de santé.

Les citoyens qui ont pris la parole ont souligné l’excellence des services de l’extra murale et se demandent pourquoi changer les choses qui vont bien.

Lors de la présentation, on a également appris que les anglophones étaient également en désaccord avec la privatisation.