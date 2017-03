Nombre record d’élèves internationaux attendus en septembre!

par

Le succès grandissant du Programme des élèves internationaux dans les écoles francophones du Nouveau-Brunswick attire de plus en plus d’élèves provenant de plus en plus de pays. Une première élève de la Russie est ici pour le 2e semestre au Carrefour de l’Acadie à Dieppe. Âgés de 12 à 18 ans, la plupart viennent étudier dans nos écoles francophones pour toute l’année scolaire, mais certains sont ici pour un semestre ou un séjour de 12 semaines.

Cette année, 44 familles francophones, bilingues et acadiennes du Nouveau-Brunswick ont ouvert leurs foyers et leurs cœurs à ces jeunes. Ils sont venus du Mexique, de l’Allemagne, de la Turquie, de l’Italie et bien d’autres pays. C’est une expérience enrichissante, tant pour les familles que pour les jeunes. «Avec Barbara, nous avons découvert la culture italienne, tout en lui faisant connaître notre culture acadienne», partage Kathy Thériault de la région de Caraquet, qui a vécu sa première expérience comme mère d’accueil au cours du premier semestre.

Tous les profils de familles sont acceptés, elles n’ont pas besoin d’avoir des enfants à la maison. «Nous avons déjà commencé à jumeler des familles avec des élèves inscrits pour septembre. Si la tendance se maintient, nous prévoyons autant d’élèves, sinon plus, l’an prochain. Nous avons besoin de familles dans toutes les régions, mais plus particulièrement à Bouctouche, Shédiac, Campbellton, Dalhousie, Grand-Sault et Shippagan», explique Suzanne Gagnon, la directrice du programme.

Pour plus d’information, visitez l’onglet—FAMILLES sur notre site Web www.nbfr.ca pour communiquer avec la coordonnatrice ou le coordonnateur de votre région.