Noël en Acadie – spectacle à guichet fermé

Près de 1800 spectateurs se sont déplacés au Centre Wesleyan de Moncton, samedi dernier, pour assister à la cinquième édition de Noël en Acadie. Les gens n’ont pas été déçus. On pourrait même dire qu’ils sont toujours aussi émerveillés par la créativité et l’originalité du spectacle rempli de surprises que leur avait réservé l’artiste country Laurie LeBlanc et son équipe Les Productions Laurie LeBlanc.

En effet, après quatre éditions des plus réussies, le défi était de taille pour le populaire chanteur acadien et son équipe de présenter un spectacle original! Relevant l’exploit avec brio et surtout, avec beaucoup d’ingéniosité, on a pu entendre des magnifiques prestations des artistes invités, dont Martin Bourque, Colleen Duguay, Dani Daraiche, Paul Hébert, Mike LeBlanc, Mélanie Morgan, Lisa Richard et Frank Williams.

Le concept de cette année était basé sur le 5e anniversaire de Noël en Acadie. Durant les interventions de la soirée, les maitres de cérémonie, Laurie LeBlanc et Gilles Gauthier, ont revisité à quelques reprises les moments magiques des quatre premières années avec des vidéos et des invités surprises. Myriam Breau, qui avait patiné sur la scène de Noël en Acadie en 2015, fut une des invitées surprises qui est revenue, cette fois-ci pour chanter. Un des moments forts de la soirée fut le numéro de la chanson Hallelujah interprétée par le trio Mélanie Morgan (2014), Carole Daigle (2015) et Josiane Comeau (2017).

Ces moments forts n’ont toutefois pas été les seuls de la soirée. Dans ce divertissement magique qui a duré près de trois heures, on a aussi eu droit à un numéro d’ouverture digne des plus grands spectacles télévisés avec Laurie LeBlanc et les danseuses de la troupe locale DansEncorps, ainsi qu’une apparition surprise du député libéral de Kent-Sud, Benoît Bourque, qui en a étonné plus d’un avec un Minuit Chrétien livré de façon magistrale.

«Depuis 2014, nous avons accueilli plus de 50 artistes», d’affirmer Jeannette LeBlanc, gérante et conceptrice du Noël en Acadie. «Nous sommes très chanceux que les gens nous font confiance. Nous invitons des artistes populaires, mais aussi des artistes moins connus comme la relève. Nous faisons également de la place pour une couple d’artistes des provinces avoisinantes. C’est une belle vitrine pour les artistes. Ils sont souvent des belles découvertes pour plusieurs, et l’auditoire admire l’immense talent de ceux-ci», de dire l’auteur-compositeur-interprète Laurie LeBlanc.

Il faut aussi mentionner que cette soirée permet d’aider un organisme de bienfaisance. Cette année, Les Productions Laurie LeBlanc ont remis le montant de 3045$ à l’équipe FACT* avec la vente du 50/50 de la soirée.

Il ne faudrait donc pas être surpris d’apprendre qu’après 24 heures, près de 1000 billets pour le prochain Noël en Acadie, qui aura lieu au même endroit le samedi 23 novembre 2019, se sont déjà envolés. C’est ce qu’on appelle, la magie de Noël!