Nathalie Hébert, de Scoudouc et Josiane Blanc, de l’Ontario, sont les grandes gagnantes du 10e concours Tremplin

Les lauréates du 10e concours Tremplin, organisé par l’Office national du film du Canada en collaboration avec Radio-Canada, sont Nathalie Hébert, de Scoudouc (Nouveau-Brunswick), et Josiane Blanc, de Toronto (Ontario). Mettant en avant la relève féminine, la sélection 2018 s’est faite parmi les neuf finalistes de ce concours pancanadien destiné aux cinéastes francophones émergents en situation minoritaire. Les films des gagnantes seront télédiffusés sur ICI Radio-Canada Télé. Radio-Canada est partenaire du concours Tremplin depuis 2007.

Le film de Nathalie Hébert sera produit par Christine Aubé au Studio de la francophonie canadienne – Acadie, à Moncton. Intitulé Bateau, boulot, dodo, le projet porte sur un homme pour qui le bonheur est arrivé simplement, en ne le cherchant pas. Pour sa part, le court métrage de Josiane Blanc sera produit par Denis McCready au Studio de la francophonie canadienne à Toronto. La révolution courbes tente de faire tomber les tabous qui persistent autour de la diversité corporelle. Du regard intérieur au regard sur le monde, ces deux documentaires mettront en lumière la vision personnelle de chacune des cinéastes.

Rappelons que Tremplin permet aux lauréates de réaliser un premier ou un deuxième court métrage documentaire d’une vingtaine de minutes dans des conditions professionnelles, rendant possible la création d’œuvres en français dans leur région de résidence. En plus des ateliers de formation suivis en tant que finalistes, les gagnantes bénéficieront de l’expertise de l’ONF à chaque étape de production. Au cours du printemps, elles seront soutenues pendant l’écriture de leur scénario documentaire, et les tournages sont prévus durant l’été avec des équipes professionnelles. La postproduction et l’achèvement des films auront lieu au cours de l’automne et de l’hiver 2018-2019.

«Radio-Canada est très fière de participer à l’éclosion de nouveaux talents et de soutenir les deux lauréates dans la réalisation de leur film. Les questions entourant la diversité corporelle et le retour aux valeurs de simpli- cité sont souvent au cœur des discussions d’aujourd’hui. Nous avons hâte d’explorer ces thèmes à travers le regard de ces cinéastes.» — Marie-Claude Dupont, directrice principale, Programmation et stratégie multiplateforme, Services régionaux, Radio-Canada.

Nathalie Hébert est une artiste dans l’âme. Ayant exercé quatorze ans dans le domaine de l’optométrie, cette femme passionnée a récemment changé de carrière pour poursuivre son rêve de travailler auprès des jeunes. En ce moment, elle est assistante en éducation au district scolaire francophone Sud, au Nouveau-Brunswick. Partisane d’une philosophie de vie modeste, Nathalie trouve son bonheur dans les choses simples. S’étant récemment découvert une passion pour le cinéma, Nathalie a envie de raconter sa nouvelle vision de la vie avec des personnages qui l’inspirent.