Mouvement Acadien des communautés en Santé du N.-B.    Memramcook en deviendra membre en 2019

Claire Lanteigne

La municipalité de Memramcook va adhérer au Mouvement Acadien des communautés en Santé du N.-B. à compter de janvier 2019. L’organisme avait fait une présentation au conseil municipal le mois dernier. En ce qui concerne Dialogue Nouveau-Brunswick, on a remis la décision à janvier prochain afin d’identifier un leader communautaire et recruter des gens pour former un comité. On espère attirer de nouveaux bénévoles pour créer un comité dynamique.

Une rencontre aura lieu sous peu avec Dominic LeBlanc, le député de Beauséjour, pour discuter du projet de l’Institut de Memramcook. Les travaux de rénovations se poursuivent comme prévus.

Le conseil a procédé aux deux premières lectures (par son titre) de l’arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan rural du Village de Memramcook no 38-5Z. Il s’agit d’une demande de rezonage de la zone Industrie (I) à la zone Développement des ressources (DR) pour une propriété sur la rue Principale afin de permettre une opération commerciale de la culture de cannabis médical sous le gouvernement fédéral. Trois lettres de deux personnes s’objectaient à la demande.

Une lettre a été reçue de la part des salons de barbier/beauté et coiffure demandant d’être exemptés de la double facturation pour l’eau et les égouts. Quand on a une entreprise dans sa résidence, on les facture pour deux unités et ils trouvent cela inacceptable car d’autres entreprises ne sont pas facturées de la même manière.

En janvier, les membres du conseil vont se pencher sur toute la situation de facturation pour ces services et on fera les ajustements nécessaires, ce qui nécessitera des modifications aux statuts et règlements.

Les employé.e.s permanent.e.s recevront une augmentation de 2.5% de leur salaire pour 2019, ce qui représente l’augmentation du coût de la vie.

Le conseiller Brian Cormier a indiqué que comme les années passées le ministère des Transports n’était pas au courant qu’il y avait eu une tempête de neige et que les routes n’avaient pas été nettoyées adéquatement.

Le maire Michel Gaudet a félicité la Fondation de l’école Abbey-Landry pour le succès de son Gala Diamant, samedi. La somme de 40 000$ a été recueillie, ce qui porte à 225 000$ l’argent récolté pendant six ans et qui va pour les élèves et les besoins de l’école.

Élection complémentaire

Suite à la démission du conseiller George H. Cormier, il y aura une élection complémentaire le 10 décembre prochain afin de combler la vacance. Deux candidats sont en lice, soit Marc Boudreau et Robert Cormier et on pourra aussi voter au scrutin par anticipation le 1er décembre.